Delegados fazem apelo no ES: "Ouçam seus filhos e vejam os sinais"

Representantes da Delegacia de Proteção de Criança e Adolescente reforçam a necessidade dos responsáveis estarem atentos às mudanças comportamentais, sentimentais e até mesmo gestuais dos pequenos

O professor de música de uma escola particular de Vila Velha, preso na manhã de quarta-feira (30), por suspeita de abusar de uma aluna, de 8 anos, agia de forma calculada para abusar de crianças. A investigação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), com base em imagens de videomonitoramento e no relato da vítima, detalhou que o suspeito levava os alunos para uma sala fechada, onde se posicionava em um ponto cego da câmera para cometer o crime. O nome da escola e do professor não serão divulgados para resguardar a identidade das vítimas. >

O adjunto da DPCA, delegado Glauber da Costa Cypreste Queiroz, explicou que o professor se aproveitava de momentos em que estava sozinho com as crianças.>

As gravações também mostram que o suspeito tocava uma menina de pé de forma "nociva" e outra que estava no colo dele. Durante o interrogatório, o professor negou as acusações, afirmando que os toques "não eram abuso e sim um carinho". A delegada Thaís Cruz, que também participou da investigação, reforçou que o abuso nem sempre é violento, mas que qualquer toque em menores de 12 anos é considerado abuso de vulnerável. A polícia informou que, além do relato inicial, outras denúncias surgiram após a prisão do professor.>