Sul do ES

Motorista é indiciado por atropelar idoso e fugir sem prestar socorro em Castelo

Acidente aconteceu na noite do dia 5 de junho, mas homem foi indiciado apenas na quinta-feira (31); Ele irá responder em liberdade por lesão corporal culposa na direção

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 31 de julho de 2025 às 17:58

Um homem de 38 anos foi indiciado nesta quinta-feira (31) por atropelar um idoso e fugir sem prestar socorro no Centro de Castelo, no Sul do Espírito Santo. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança (veja acima) no dia 5 de junho e mostra quando a vítima, de 63 anos, foi atingida por um veículo ao atravessar na rua. Após ser levado ao hospital, ele foi diagnosticado com fratura na clavícula.>

Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Castelo, delegado Estêvão Oggione Leite, o suspeito foi identificado como proprietário do veículo VW Gol azul envolvido no acidente. "Em depoimento, ele negou a autoria alegando não estar na cidade no momento dos fatos e dizendo que seu carro estava em outra localidade. Contudo, imagens de câmeras de segurança registraram sua presença no Centro da cidade minutos antes do atropelamento, momento em que entrou no veículo e fugiu do local, inclusive avançando sinal vermelho", disse.>

De acordo com a Polícia Civil, o investigado foi indiciado por lesão corporal culposa na direção com agravante de omissão de socorro. Ele vai responder pelo crime em liberdade e o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público Estadual para as providências judiciais cabíveis.>

