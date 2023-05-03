De barbearia a lan house: bandidos fazem série de invasões em Linhares

Um grupo de assaltantes realizou uma série de arrombamentos no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, durante a madrugada nesta terça-feira (2). A Polícia Civil disse que a suspeita é que os criminosos tenham invadido pelo menos quatro estabelecimentos: uma barbearia, um salão de beleza, uma distribuidora de bebidas e uma lan house.

Imagens de videomonitoramento de um dos estabelecimentos mostram os suspeitos chegando à barbearia em um carro Ford Ka. Quando chegou ao local de trabalho, o barbeiro Iago Colares viu tudo revirado. “O material que eu uso para trabalho foi todo levado por eles. E tinha muita coisa jogada no chão. É uma cena triste para a gente que trabalha. O prejuízo dá no entorno de R$ 2,4 mil”, relatou o trabalhador para a reportagem da TV Gazeta Norte.

Outra vítima foi a maquiadora Lorena Pereira. Ela trabalha em um salão, ao lado da barbearia do Iago, que também foi alvo dos criminosos. O prejuízo estimado pela profissional é de cerca de R$ 3 mil. “Demos falta de materiais de trabalho, como secador, chapinha, babyliss, coloração, maquiagem e produtos que usávamos para atender. Falta policiamento. Vemos poucos carros da polícia passando”, contou.

Os criminosos também entraram em uma lan house. Com uma barra de ferro, tentaram invadir uma distribuidora. Eles abriram a porta de vidro e pela grade conseguiram puxar o dinheiro do caixa, uma quantia de R$ 280.

Conforme o delegado Romel Pio, responsável pelo caso, a suspeita é de que o mesmo grupo tenha agido nos quatro estabelecimentos. Os policiais estiveram no bairro na terça-feira e estão analisando as imagens de videomonitoramento para identificar os suspeitos.

Para reforçar a segurança, Iago pensa em alternativas. “Vai precisar colocar uma porta, uma grade. E gastar mais dinheiro”, finalizou o barbeiro.

Sobre o policiamento na região, a Polícia Militar informou que realiza patrulhamento ostensivo e cercos táticos constantemente no bairro. “O comando da região está sempre à disposição da comunidade para conversar e avaliar as ações de segurança. É importante lembrar que equipes estão sempre de prontidão para atender a qualquer chamado via, Ciodes (190)”, disse a corporação, em nota.