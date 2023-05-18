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Crime no Centro de Vitória: a cronologia dos fatos após o assassinato cruel

Matheus Stein Pinheiro, de 24 anos, foi preso na noite da última quarta-feira (17), suspeito de matar a namorada Ana Carolina Rocha Kurth, a facadas na segunda-feira (15)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

18 mai 2023 às 19:03

Publicado em 18 de Maio de 2023 às 19:03

Por volta das 15h30 da última segunda-feira (15), moradores de um prédio localizado no Centro de Vitória ouviram gritos de socorro vindo de um apartamento do 10° andar. Naquela mesma tarde, eles descobriram um crime que chocou a todos: a jovem Ana Carolina Rocha Kurth, de 24 anos, morta a facadas no apartamento em que morava há três meses com o namorado.
O principal suspeito é Matheus Stein Pinheiro, da mesma idade, companheiro da vítima. Abaixo A Gazeta montou, em vídeos, a cronologia dos fatos após a jovem ser morta.
Matheus Stein Pinheiro
Matheus Stein Pinheiro Crédito: Reprodução | Rede social

Saída do apartamento

Na noite dessa quarta-feira (17), o jornalismo da Rede Gazeta obteve com exclusividade um vídeo onde o suspeito aparece minutos depois do crime. Pelas imagens, gravadas às 15h33, é possível ver que o jovem sai do apartamento e aciona o elevador. Demonstrando nervosismo, ele chega a se encontrar com outra pessoa, mas consegue, aparentemente, sair do andar.
De acordo com o delegado Ricardo Almeida, chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), um morador, que faz parte da administração do condomínio, subiu até o andar, pois os moradores do prédio já estavam cientes do histórico de brigas do casal e de que Matheus era violento.
Cerca de 10 minutos após o crime, o morador se deparou com o suspeito de mochilas nas dependências do prédio. Ele questionou se Matheus teria escutado os gritos e o universitário negou, mudando de assunto e dizendo estar a caminho da faculdade. Antes de sair de casa, ele ainda tomou banho. 

Pai arromba porta

Pouco depois, às 16h04, o pai do suspeito arrombou a porta do imóvel em uma tentativa de salvar a namorada do filho. Ainda segundo o chefe do DEHPP, Ricardo Almeida, provavelmente já sabia sobre o crime por meio de contato com o filho. Foi somente após esse momento é que a polícia ficou ciente do assassinato.

Na Rodoviária de Vitória

Entre o tempo que saiu do apartamento até o momento que o corpo de Ana Carolina Rocha Kurth era encontrado, Matheus Stein vai até à rodoviária da Capital e compra passagens para Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo.
"O pai arromba a porta e, minutos depois, Matheus já estava embarcando para Conceição da Barra"
Ricardo Almeida - Delegado, chefe do DEHPP

Indignação 

Sob fortes emoções, aconteceu na manhã da última terça-feira (16), em Viana, o velório e o sepultamento de Ana Carolina Rocha Kurth. Em lágrimas, Tania Madalena Rocha, tia da jovem, desabafou com a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, ao vivo durante o ES1, e pediu por justiça pelo assassinato da sobrinha.

Suspeito se apresenta à polícia

Posteriormente, segundo o delegado Ricardo Almeida, por estratégia da defesa, o suspeito foi convencido a retornar para Vitória e se apresentar à polícia, comparecendo à delegacia. Ele foi questionado pelo delegado o porquê de estar no DEHPP, e Matheus, inicialmente, afirmou não saber. Após insistência do delegado, ele afirmou que o nome dele estava aparecendo nas redes sociais como foragido.
De acordo com o delegado, Matheus foi indagado sobre o motivo de seu nome estar aparecendo nas redes sociais e ele afirmou não saber. Foi quando a advogada interrompeu e disse que o cliente dela só falaria em juízo.

Prisão de Matheus

Na noite dessa quarta-feira (17), Matheus Stein Pinheiro, de 24 anos, foi preso. A informação foi confirmada pela advogada de defesa, Lidiane Lahass, à reportagem de A Gazeta

Promessa de cuidado

Familiares de Ana Carolina estiveram na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Vitória, na noite dessa quarta-feira (17), após a prisão do suspeito de matar a jovem de 24 anos. Em entrevista ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, a irmã da vítima, Paola Vieira afirmou que Matheus Stein Pinheiro prometeu que cuidaria de Ana Carolina.

Internação

Após a prisão de Matheus Stein Pinheiro, de 24 anos, a defesa do suspeito afirmou à reportagem da TV Gazeta que irá alegar insanidade e que por isso precisa de internação.
A advogada Lidiane Lahass informou que Matheus confessou o crime para a defesa, fora da delegacia. De acordo com ela, não haverá a tese de negativa de autoria. 
Ainda segundo a advogada, o suspeito passou por uma audiência de custódia nessa quinta-feira (18), onde o juiz manteve a prisão temporária de 30 dias.

Atualização

19/05/2023 - 3:23
Após a publicação da reportagem, a advogada Lidiane Lahass, que está na defesa de Matheus Stein Pinheiro, informou à reportagem que ele passou pela audiência de custódia da tarde de quinta-feira (18), onde a prisão temporária foi mantida. O texto foi atualizado.

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