Crime no Centro de Vitória: a cronologia dos fatos após o assassinato cruel

Por volta das 15h30 da última segunda-feira (15), moradores de um prédio localizado no Centro de Vitória ouviram gritos de socorro vindo de um apartamento do 10° andar. Naquela mesma tarde, eles descobriram um crime que chocou a todos: a jovem Ana Carolina Rocha Kurth , de 24 anos, morta a facadas no apartamento em que morava há três meses com o namorado.

O principal suspeito é Matheus Stein Pinheiro, da mesma idade, companheiro da vítima. Abaixo A Gazeta montou, em vídeos, a cronologia dos fatos após a jovem ser morta.

Matheus Stein Pinheiro Crédito: Reprodução | Rede social

Saída do apartamento

De acordo com o delegado Ricardo Almeida, chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), um morador, que faz parte da administração do condomínio, subiu até o andar, pois os moradores do prédio já estavam cientes do histórico de brigas do casal e de que Matheus era violento.

Cerca de 10 minutos após o crime, o morador se deparou com o suspeito de mochilas nas dependências do prédio. Ele questionou se Matheus teria escutado os gritos e o universitário negou, mudando de assunto e dizendo estar a caminho da faculdade. Antes de sair de casa, ele ainda tomou banho.

Pai arromba porta

Na Rodoviária de Vitória

Entre o tempo que saiu do apartamento até o momento que o corpo de Ana Carolina Rocha Kurth era encontrado, Matheus Stein vai até à rodoviária da Capital e compra passagens para Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo.

"O pai arromba a porta e, minutos depois, Matheus já estava embarcando para Conceição da Barra" Ricardo Almeida - Delegado, chefe do DEHPP

Indignação

Suspeito se apresenta à polícia

De acordo com o delegado, Matheus foi indagado sobre o motivo de seu nome estar aparecendo nas redes sociais e ele afirmou não saber. Foi quando a advogada interrompeu e disse que o cliente dela só falaria em juízo.

Prisão de Matheus

A Gazeta. Na noite dessa quarta-feira (17), Matheus Stein Pinheiro, de 24 anos, foi preso . A informação foi confirmada pela advogada de defesa, Lidiane Lahass, à reportagem de

Promessa de cuidado

Familiares de Ana Carolina estiveram na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Vitória, na noite dessa quarta-feira (17), após a prisão do suspeito de matar a jovem de 24 anos. Em entrevista ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, a irmã da vítima, Paola Vieira afirmou que Matheus Stein Pinheiro prometeu que cuidaria de Ana Carolina.

Internação

Após a prisão de Matheus Stein Pinheiro, de 24 anos, a defesa do suspeito afirmou à reportagem da TV Gazeta que irá alegar insanidade e que por isso precisa de internação.

A advogada Lidiane Lahass informou que Matheus confessou o crime para a defesa, fora da delegacia. De acordo com ela, não haverá a tese de negativa de autoria.

Ainda segundo a advogada, o suspeito passou por uma audiência de custódia nessa quinta-feira (18), onde o juiz manteve a prisão temporária de 30 dias.