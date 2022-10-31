Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Homicídio

Corpo de homem é encontrado boiando às margens de rio em Ibatiba

Segundo a polícia, haveria ocorrido uma briga entre moradores em situação de rua que não queriam dividir a bebida alcoólica

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 18:55

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

31 out 2022 às 18:55
O corpo de um homem foi encontrado boiando às margens de um rio na manhã desta segunda-feira (31), no bairro Novo Horizonte, na zona rural de Ibatiba, na região do Caparaó. O motivo da morte teria sido uma briga entre moradores em situação de rua que não queriam dividir a bebida alcoólica. A vítima foi identificada como Adilson Candido de Assis, conforme divulgou o boletim da Polícia Militar (PM).
Corpo de homem é encontrado boiando às margens de rio em Ibatiba
O corpo estava boiando no rio que fica em Novo Horizonte, na zona rural de Ibatiba Crédito: Leitor | A Gazeta
PM recebeu a informação de que populares viram um corpo dentro de um rio próximo ao viaduto de Ibatiba. Segundo a polícia, haveria ocorrido uma briga entre moradores em situação de rua. No local onde o fato ocorreu, os militares encontraram sangue e um rapaz, de 17 anos, dormindo.
Em seguida, a PM descobriu que dois homens teriam dado entrada no pronto atendimento da região com lesões na cabeça e nas costas. Em contato com as vítimas, ambos teriam sido agredidos por três indivíduos, um deles sendo o jovem de 17 anos.
Ao retornar ao local da agressão, a polícia abordou o rapaz, que disse que, “durante a madrugada, começou um bate-boca entre todos os presentes, pelo fato de dois homens não quererem dividir a bebida".
O menor de idade foi conduzido ao pronto atendimento e, no caminho, a guarnição se deparou com outra pessoa que teria participado da briga, apontado pelo jovem. “Momento que também foi conduzido ao pronto atendimento para que as vítimas fizessem o reconhecimento”, comunicou a polícia no boletim de ocorrências.
Dentro da unidade, os policiais se deparam com o terceiro suspeito envolvido na ocorrência. Com os três indivíduos, as vítimas os reconheceram e declararam que foram eles que os agrediram por não terem dividido a bebida alcoólica.

Relato de uma das vítimas

Uma das vítimas contou à polícia que estava consumindo bebida alcoólica embaixo do viaduto de Ibatiba com outras duas pessoas, quando três homens chegaram querendo levar a bebida. A vítima disse que negou e foi nesse momento que os outros partiram para cima com uma fisga e madeira.
A vítima declarou que recebeu uma pancada nas costas e, logo após, um dos agressores que estava de posse de uma fisga, o golpeou várias vezes nas costas. Ele conseguiu levantar e correu para dentro do rio.
Em seguida, os outros dois companheiros que estavam com a vítima a qual relata o fato, também foram agredidos. A outra pessoa que estava sendo atendida no pronto atendimento confirmou a participação dos três indivíduos e que foi o rapaz menor de idade que o atingiu com uma pancada na cabeça.
Um dos agressores confessou aos militares que atingiu uma das vítimas com a fisga nas costas, e que o jovem teria atingido a vítima que veio a óbito com uma pancada na cabeça. Depois, ele teria jogado o corpo do mesmo dentro do rio.
Outro agressor relatou que não estava no local e que não viu nada. Segundo ele, as vítimas estavam mentindo sobre a presença deles nesse fato. O menor, também disse que apenas estava no local dormindo, que ambos estariam mentindo.
Diante dos fatos, como as vítimas reconheceram os agressores, todos foram conduzidos para a delegacia de Venda Nova do Imigrante, onde prestarem esclarecimentos.
Em nota, a PM informou que a perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (PC) para investigação. De acordo com a PC, "o caso foi registrado como homicídio por outras formas e seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Ibatiba. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto".
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares
Por fim, a PC destacou que "a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas".

Veja Também

Motociclista cai e morre em acidente na BR 262 em Ibatiba

Mulher é sequestrada, desmaia e é deixada 4h depois em estrada de Ibatiba

Padrasto é suspeito de estuprar enteada de 10 anos em Ibatiba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caparaó homicídio Ibatiba Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos
Imagem de destaque
Chá de melissa: veja 8 benefícios para a saúde
Imagem de destaque
5 sinais de que está na hora de trocar a escova de dentes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados