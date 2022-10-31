Corpo de homem é encontrado boiando às margens de rio em Ibatiba

O corpo de um homem foi encontrado boiando às margens de um rio na manhã desta segunda-feira (31), no bairro Novo Horizonte, na zona rural de Ibatiba , na região do Caparaó. O motivo da morte teria sido uma briga entre moradores em situação de rua que não queriam dividir a bebida alcoólica. A vítima foi identificada como Adilson Candido de Assis, conforme divulgou o boletim da Polícia Militar (PM)

O corpo estava boiando no rio que fica em Novo Horizonte, na zona rural de Ibatiba Crédito: Leitor | A Gazeta

PM recebeu a informação de que populares viram um corpo dentro de um rio próximo ao viaduto de Ibatiba. Segundo a polícia, haveria ocorrido uma briga entre moradores em situação de rua. No local onde o fato ocorreu, os militares encontraram sangue e um rapaz, de 17 anos, dormindo.

Em seguida, a PM descobriu que dois homens teriam dado entrada no pronto atendimento da região com lesões na cabeça e nas costas. Em contato com as vítimas, ambos teriam sido agredidos por três indivíduos, um deles sendo o jovem de 17 anos.

Ao retornar ao local da agressão, a polícia abordou o rapaz, que disse que, “durante a madrugada, começou um bate-boca entre todos os presentes, pelo fato de dois homens não quererem dividir a bebida".

O menor de idade foi conduzido ao pronto atendimento e, no caminho, a guarnição se deparou com outra pessoa que teria participado da briga, apontado pelo jovem. “Momento que também foi conduzido ao pronto atendimento para que as vítimas fizessem o reconhecimento”, comunicou a polícia no boletim de ocorrências.

Dentro da unidade, os policiais se deparam com o terceiro suspeito envolvido na ocorrência. Com os três indivíduos, as vítimas os reconheceram e declararam que foram eles que os agrediram por não terem dividido a bebida alcoólica.

Relato de uma das vítimas

Uma das vítimas contou à polícia que estava consumindo bebida alcoólica embaixo do viaduto de Ibatiba com outras duas pessoas, quando três homens chegaram querendo levar a bebida. A vítima disse que negou e foi nesse momento que os outros partiram para cima com uma fisga e madeira.

A vítima declarou que recebeu uma pancada nas costas e, logo após, um dos agressores que estava de posse de uma fisga, o golpeou várias vezes nas costas. Ele conseguiu levantar e correu para dentro do rio.

Em seguida, os outros dois companheiros que estavam com a vítima a qual relata o fato, também foram agredidos. A outra pessoa que estava sendo atendida no pronto atendimento confirmou a participação dos três indivíduos e que foi o rapaz menor de idade que o atingiu com uma pancada na cabeça.

Um dos agressores confessou aos militares que atingiu uma das vítimas com a fisga nas costas, e que o jovem teria atingido a vítima que veio a óbito com uma pancada na cabeça. Depois, ele teria jogado o corpo do mesmo dentro do rio.

Outro agressor relatou que não estava no local e que não viu nada. Segundo ele, as vítimas estavam mentindo sobre a presença deles nesse fato. O menor, também disse que apenas estava no local dormindo, que ambos estariam mentindo.

Diante dos fatos, como as vítimas reconheceram os agressores, todos foram conduzidos para a delegacia de Venda Nova do Imigrante , onde prestarem esclarecimentos.

Em nota, a PM informou que a perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (PC) para investigação. De acordo com a PC, "o caso foi registrado como homicídio por outras formas e seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Ibatiba. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto".

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares