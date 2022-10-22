Padrasto é suspeito de estuprar enteada de 10 anos em Ibatiba

Delegacia de Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/PC

Um homem de 36 anos é suspeito de estuprar a enteada de 10 anos no município de Ibatiba , na região do Caparaó, no Sul do Estado. O caso, registrado na Delegacia de Plantão de Venda Nova do Imigrante, chegou ao conhecimento das autoridades, e começou a ser investigado, na noite desta sexta-feira (21).

De acordo com o boletim da Polícia Militar , a mãe da criança, de 38 anos, foi até a sede do do 14º Batalhão para registrar uma ocorrência, porque, de acordo com a mulher, ela estaria tentando buscar a filha, que, naquele momento, estava sob a guarda do pai, um homem de 48 anos, que a estava impedindo de ver a menina.

A mulher, destaca o boletim, ainda relatou que havia sido informada de que a filha estava sofrendo abusos sexuais e se queixando de dores na região genital.

EXAMES CONFIRMAM ABUSO

Delegacia de Ibatiba investiga o caso Crédito: Rafael Ferraz

Diante da gravidade do que foi relatado, policiais fizeram contato com uma conselheira do Conselho Tutelar, que acompanhou a mãe da criança até a casa do pai. No local, a menina confirmou as dores para a conselheira, que, junto dos militares e uma tia da criança, levou a menor para o Pronto Atendimento Municipal (PA) de Ibatiba , onde passou por exames.

De acordo com o boletim de ocorrência, ficou constatado que “a menor sofreu abusos devido a sua região genital estar bem avermelhada, seu hímen rompido e haver presença de secreção”.

Além dos exames, a menina contou que foi abusada pelo padrasto duas vezes. No primeiro episódio, o homem introduziu o dedo na vagina da criança e na segunda vez o pênis.

A menor, conforme consta no boletim de PM , ao sentir muita dor, pediu a ajuda à mãe, que estava mexendo em um celular perto dos dois. No entanto, a mulher não deu atenção à filha, e o padrasto ameaçou a criança de morte, caso ela contasse a alguém.

A Gazeta procurou a procurou a Polícia Civil para saber quais procedimentos foram adotados. Em nota, a corporação informou que o padrasto e a mãe da criança estiveram na Delegacia de Regional de Venda Nova do Imigrante onde prestaram depoimento e foram liberados.