Caso de 2024 elucidado

Como "comemoração" de Natal terminou em morte de jovem na frente de distribuidora na Serra

Disparo feito por traficante atingiu Lucas Souza na nuca em frente a uma distribuidora em 2024; dois suspeitos foram presos e indiciados por homicídio qualificado

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 11:58

Na madrugada de 25 de dezembro do ano passado, um disparo durante uma “comemoração” de Natal terminou na morte do jovem Lucas Reis Souza, de 19 anos, em frente a uma distribuidora no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. O tiro foi feito por Gabriel Santos da Silva, de 20 anos, com a arma de William dos Santos Pereira, de 29, que o acompanhava. Ambos acabaram presos.

Segundo o delegado Rodrigo Sandi Mori, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, é comum que traficantes da região efetuem disparos de arma de fogo em via pública durante as festividades de fim de ano.

Lucas, morador de Teixeira de Freitas, na Bahia, havia chegado ao Espírito Santo para passar o Natal com os pais. “Ele era trabalhador, apenas 19 anos, não tinha qualquer tipo de envolvimento com atividades ilícitas e havia acabado de chegar no Estado para comemorar o Natal com os seus familiares”, disse o delegado.

No dia do crime, o jovem foi até a distribuidora comprar bebida e, ao sair, parou para cumprimentar um conhecido. Imagens de câmeras de segurança (veja acima) mostram Gabriel, de camisa preta, e William, de blusa laranja, atrás da vítima conversando. Em determinado momento, Gabriel tira a arma da cintura com o dedo no gatilho e, ao erguer o revólver, acaba disparando em direção às pessoas, atingindo Lucas na nuca. O rapaz morreu no local.

A Polícia Civil identificou os autores a partir das imagens e prendeu William em 9 de julho deste ano e Gabriel em 12 de setembro. Em depoimento, Gabriel confessou o crime.

Nós conseguimos comprovar na investigação que William e Gabriel, antes do fato que culminou na morte do Lucas, já estavam efetuando disparos de arma de fogo em via pública para o alto, nas proximidades da distribuidora Rodrigo Sandi Mori Delegado e chefe da DHPP da Serra

Após o crime, os suspeitos fugiram sem prestar socorro. Ambos foram indiciados por homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima, emprego de arma de fogo de uso restrito e porte de arma de fogo de uso restrito. De acordo com a polícia, os dois têm ligação com o tráfico na região.

Outro crime

William dos Santos Pereira também tem envolvimento na morte do professor de jiu-jítsu e motorista de aplicativo Thiago Louzada Charpinel Goulart, de 43 anos, assassinado em uma emboscada planejada pela sogra em Vila Nova de Colares. Nesse caso, ele teria sido responsável por levar o atirador até a vítima.

