Segundo a Polícia Civil, os integrantes da organização criminosa atuavam na região de Porto Canoa e Serra Dourada I e II. De acordo com José Darcy Arruda, delegado-geral da corporação, mesmo com os integrantes do grupo vivendo e atuando em bairros simples, eles investiam dinheiro em veículos, imóveis, objetos e em viagens de alto padrão, o que chamou a atenção dos investigadores.

Your browser does not support the audio element. Com carros de luxo e jet ski, 5 são presos por lavar dinheiro do tráfico no ES

“Mais importante do que a prisão do traficante, é você descapitalizá-lo. Tirar a economia do tráfico de drogas é muito importante e essa facção movimenta muito [dinheiro]. Então esse trabalho asfixia financeiramente o tráfico de drogas”, disse Arruda.

Os nomes dos cinco presos não foram divulgados pela Polícia Civil, já que a investigação continua em busca de mais integrantes da quadrilha, explicou a corporação.

As prisões no Espírito Santo aconteceram após outra operação no Rio de Janeiro, onde Tobias Claudino Nascimento, um dos líderes da quadrilha, foi preso no estado vizinho ao Espírito Santo em 2022, o que desencadeou a série de investigações sobre o Primeiro Comando de Vitória (PCV).

De acordo com a apuração do repórter Kaíque Dias, da TV Gazeta, a polícia não procurava por traficantes conhecidos, e os presos desta terça-feira (19) seriam atuantes secundários na quadrilha, ou seja, não faziam o manuseio das drogas traficadas e nem entravam em conflito com grupos rivais.