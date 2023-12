Dupla é presa após agredir casal de idosos com 87 e 103 anos em Brejetuba

Não há informações sobre os motivos do ataque, mas militares que atenderam a ocorrência informaram que os suspeitos apresentavam sinais de embriaguez

Um casal de idosos, o homem com 87 anos e a mulher com 103, foi agredido dentro de casa em Brejetuba, na região Serrana do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (20). A Polícia Militar informou que, conforme relato do idoso, um indivíduo e uma mulher pediram para entrar na casa deles e iniciaram as agressões, utilizando até uma enxada para atingir as vítimas. Não há informações sobre os motivos do ataque, mas militares que atenderam a ocorrência informaram que os suspeitos apresentavam sinais de embriaguez.