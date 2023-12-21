Dupla é presa após agredir casal de idosos com 87 e 103 anos em Brejetuba

Um casal de idosos, o homem com 87 anos e a mulher com 103, foi agredido dentro de casa em Brejetuba, na região Serrana do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (20). A Polícia Militar informou que, conforme relato do idoso, um indivíduo e uma mulher pediram para entrar na casa deles e iniciaram as agressões, utilizando até uma enxada para atingir as vítimas. Não há informações sobre os motivos do ataque, mas militares que atenderam a ocorrência informaram que os suspeitos apresentavam sinais de embriaguez.

O crime foi registrado no distrito de São Jorge. Segundo a PM, policiais foram ao local após denúncias e, ao chegarem, localizaram a senhora de 103 anos e o companheiro de 87, ambos feridos, além de um homem e uma mulher que haviam sido detidos por populares.

As vítimas relataram à Polícia Militar que os suspeitos os abordaram dizendo que gostavam muito deles, pedindo para entrar na casa. Após autorização para entrada, o casal de idosos passou a ser agredido pelo homem e pela mulher, que, segundo a PM, agrediram o idoso com uma enxada. O casal conseguiu correr e se trancar em um quarto, mas os suspeitos arrombaram a porta e continuaram batendo nas vítimas até populares perceberem o que estava ocorrendo e seguirem até o local.

Além dos sinais visíveis de embriaguez, a PM também constatou que contra a mulher havia um mandado de prisão em aberto. Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, enquanto as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto Socorro de Brejetuba.