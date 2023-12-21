Dupla é presa após agredir casal de idosos com 87 e 103 anos em Brejetuba

Um casal de idosos, o homem com 87 anos e a mulher com 103, foi agredido dentro de casa em Brejetuba, na região Serrana do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (20). A Polícia Militar informou que, conforme relato do idoso, um indivíduo e uma mulher pediram para entrar na casa deles e iniciaram as agressões, utilizando até uma enxada para atingir as vítimas. Não há informações sobre os motivos do ataque, mas militares que atenderam a ocorrência informaram que os suspeitos apresentavam sinais de embriaguez.
O crime foi registrado no distrito de São Jorge. Segundo a PM, policiais foram ao local após denúncias e, ao chegarem, localizaram a senhora de 103 anos e o companheiro de 87, ambos feridos, além de um homem e uma mulher que haviam sido detidos por populares.
As vítimas relataram à Polícia Militar que os suspeitos os abordaram dizendo que gostavam muito deles, pedindo para entrar na casa. Após autorização para entrada, o casal de idosos passou a ser agredido pelo homem e pela mulher, que, segundo a PM, agrediram o idoso com uma enxada. O casal conseguiu correr e se trancar em um quarto, mas os suspeitos arrombaram a porta e continuaram batendo nas vítimas até populares perceberem o que estava ocorrendo e seguirem até o local.
Além dos sinais visíveis de embriaguez, a PM também constatou que contra a mulher havia um mandado de prisão em aberto. Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, enquanto as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto Socorro de Brejetuba.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito de 53 anos e a suspeita de 44 foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil com aumento de pena por ser praticado contra pessoa maior de 60 anos. Os dois foram encaminhados a um presídio.