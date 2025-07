Veja vídeo

Cofre furtado de lotérica em Baixo Guandu é encontrado em Cariacica

Furto ocorreu na madrugada de quinta-feira (17) e cofre foi encontrado em rua do município da Grande Vitória horas depois

Um cofre levado durante um furto a uma casa lotérica em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada de quinta-feira (17), foi encontrado poucas horas depois em um local conhecido como “Terrão”, no bairro Santana, em Cariacica, na Grande Vitória. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, ele estava travado e os responsáveis pelo estabelecimento furtado foram acionados. >