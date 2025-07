Na madrugada

Grupo invade lotérica em Baixo Guandu e furta R$ 67 mil

Crime ocorreu por volta das 3h desta quinta-feira (17), no Centro do município do Noroeste capixaba. Ao menos quatro criminosos participaram da ação

Publicado em 17 de julho de 2025 às 18:45

Um grupo formado por quatro criminosos invadiu uma casa lotérica no Centro de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, e furtou cerca de R$ 67 mil em espécie na madrugada desta quinta-feira (17). Uma imagem de videomonitoramento registrou parte da ação. O relógio marcava 3h13 quando um dos suspeitos aparece revirando as gavetas do estabelecimento [assista acima].>

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi chamada para verificar um furto em uma instituição financeira, sendo que no local, os proprietários relataram que quatro suspeitos arrombaram a fechadura da lotérica e subtraíram aproximadamente R$ 67 mil. A PM informou que fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.>

Por nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Baixo Guandu e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi preso. >

A Polícia Civil informou ainda que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", completou a corporação. >

