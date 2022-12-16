Cocaína com marca de relógio de luxo é achada em van na Serra

Anteriormente, constava na matéria a afirmação da Polícia Federal de que a droga havia sido encontrada dentro do Porto de Vitória. No entanto, a assessoria do porto enviou uma nota afirmando que a carga foi desembarcada no porto, mas os funcionários da empresa de importação localizaram a droga na van fora da área portuária, em uma empresa na Serra. A Polícia Federal, por sua vez, afirmou que a van desembarcou no porto, mas a droga foi localizada quando o veículo já estava na Serra.