Cocaína com marca de relógio de luxo é achada em van na Serra

Funcionários de uma empresa do ramo de importação foram surpreendidos no fim da noite desta quinta-feira (15), quando vistoriavam vans desembarcadas e encontraram dez pacotes contendo pó branco dentro de uma delas, na Serra, Grande Vitória. Os veículos haviam passado pelo Porto de Vitória. A Polícia Federal foi acionada e constatou que o produto era cocaína.
Os pacotes de cocaína estavam embalados com uma impressão em preto e branco com imagem semelhante à da logomarca da Rolex, empresa suíça fabricante de relógios de pulso de luxo, fundada em Londres (Inglaterra). Levantamentos iniciais feitos pela Polícia Federal dão conta que as vans vieram de um navio procedente da Argentina que seguiu para a Espanha.
A droga foi levada para a Superintendência da Polícia Federal para pesagem oficial, confecção de laudos periciais e para instauração de inquérito que irá buscar os responsáveis pela carga ilegal.
O que diz o Porto de Vitória
Em nota, o Porto de Vitória afirmou que a apreensão realizada pela Polícia Federal não aconteceu dentro da área do porto organizado e reiterou que "sempre se coloca à disposição das autoridades competentes para contribuir com as apurações".
Correção
06/12/2022 - 10:53
Anteriormente, constava na matéria a afirmação da Polícia Federal de que a droga havia sido encontrada dentro do Porto de Vitória. No entanto, a assessoria do porto enviou uma nota afirmando que a carga foi desembarcada no porto, mas os funcionários da empresa de importação localizaram a droga na van fora da área portuária, em uma empresa na Serra. A Polícia Federal, por sua vez, afirmou que a van desembarcou no porto, mas a droga foi localizada quando o veículo já estava na Serra.