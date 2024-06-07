Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime em Marilândia

Caso Thamyris: causa da morte e motivação do crime ainda são desconhecidas

De acordo com o delegado Leonardo Ávila, a falta de testemunhas oculares e a ausência de provas físicas claras dificultaram a formulação de uma conclusão definitiva do caso
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

07 jun 2024 às 17:49

Publicado em 07 de Junho de 2024 às 17:49

Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal foi encontrada morta no dia 12 de abril
Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal foi encontrada morta no dia 12 de abril Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A causa da morte da jovem Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal, de 18 anos, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, e a motivação do crime permanecem sem conclusão. Foi o que afirmou o delegado Leonardo Ávila, titular da Delegacia de Polícia do município. 
O corpo de Thamyris foi encontrado em cova rasa em uma área rural, próximo a uma região de mata, em Marilândia, no dia 12 de abril. Na época do crime, em entrevista à reportagem da TV Gazeta, o delegado responsável pelo caso comentou que havia a hipótese de que a jovem poderia ter sido morta por asfixia mecânica causada por um "mata-leão". 
No entanto, apesar de todas as pesquisas e análises científicas realizadas pela perícia, ainda não foi possível determinar a causa e a motivação da morte da jovem, segundo o delegado Leonardo Ávila. 
"A falta de testemunhas oculares e a ausência de provas físicas claras dificultaram a formulação de uma conclusão definitiva"
Leonardo Ávila - Delegado
Ainda de acordo com o delegado, os laudos do exame toxicológico de Thamyris também foram inconclusivos. “O corpo estava enterrado havia mais de três dias, o que pode ter dificultado a coleta de amostras que poderiam auxiliar no laudo, como sangue e urina”, acrescentou Leonardo.
Caso Thamyris: causa da morte e motivação do crime ainda são desconhecidas
Apesar de ter sido observada uma pancada na cabeça na região frontal direita, não foi identificada fratura craniana, descartando a pancada como a causa da morte.

Suspeitos indiciados

Bruno da Conceição é suspeito de participar da morte de Thamyris
Bruno da Conceição é suspeito de participar da morte de Thamyris Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Dois suspeitos da morte da jovem foram indiciados pela Polícia Civil nesta quinta-feira (6). Ivanildo Pereira da Silva foi apontado como o suspeito de assassinar a vítima e esconder o corpo dela. Já Bruno da Conceição foi indiciado pelo auxílio na ocultação do cadáver. O inquérito policial foi concluído e encaminhado para o Judiciário, que analisará se vai oferecer denúncia ou não. 
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa dos indiciados. O espaço segue aberto para a manifestação da defesa.

Dinâmica da ocultação do corpo

Segundo Leonardo Ávila, o corpo de Thamyris foi encontrado em um local de difícil acesso e enterrado em uma cova entre 70 e 80 centímetros de profundidade. 
De acordo com informações obtidas na investigação, Ivanildo ligou para Bruno na noite do dia 11 de abril, por volta das 22h, e pediu que ele fosse buscá-lo na rua, dizendo que estava em uma enrascada e que precisava de ajuda, solicitando também que levasse ferramentas para cavar uma cova.
Ainda segundo as investigações, Bruno utilizou o próprio carro, um Fiat Palio cinza, para chegar às proximidades do córrego São Pedro, local onde Ivanildo estava escondido, em meio a um cafezal.
"Quando o suspeito encontrou esse amigo, afirmou a ele que teria ‘matado uma menina’ e que precisava de ajuda para esconder o corpo. Dali, ambos seguiram para um local perto de uma casa abandonada às margens da ES 356. Lá, o suspeito mostrou o corpo da vítima, uma mulher, e juntos colocaram o cadáver no porta-malas do carro"
Leonardo Ávila - Delegado
Em seguida, Ivanildo e Bruno seguiram para o Córrego Sumidouro, onde decidiram enterrar o cadáver em uma mata fechada e escura. Após enterrarem o cadáver, ambos seguiram para a casa de Bruno, no carro dele, onde dormiram.
Segundo as investigações, no dia seguinte à ocultação do cadáver, Ivanildo teria entregue uma moto Honda Bros de cor branca. Somente no dia 11 de abril, o suspeito teria deixado a casa de Bruno.
“Em depoimento, o suspeito de 27 anos [Bruno] informou que, após usar o carro para transportar e ocultar o cadáver, decidiu guardar o veículo na casa de um parente na localidade de Santa Rosa, próximo à localidade de Japira, zona rural de Linhares”, contou o delegado.

Relembre o caso

Thamyris foi enterrada em cova rasa em uma área de difícil acesso na localidade de Sumidouro, na zona rural do município. Foi feito o trabalho pericial com o uso de luminol no carro de Ivanildo. Na época, quando prestou depoimento à Polícia Civil, Ivanildo havia afirmado que a vítima tinha morrido após passar mal, versão que não convenceu os investigadores.
último registro de Thamyris com vida (acima) foi no dia 9 de abril, quando ela aparece em um vídeo saindo do carro de Ivanildo e indo até uma casa. Depois disso, a família dela não teve mais notícias da jovem. Ivanildo foi preso em um hotel de Ecoporanga, após ter sido flagrado pelo Cerco Eletrônico se dirigindo até a cidade.
Thamyris ficou desaparecida por três dias, até que foi encontrada, quando Ivanildo informou à polícia onde havia enterrado. Bruno da Conceição depois foi preso, suspeito de ajudar o amigo a enterrar o corpo da vítima.
*Com informações da repórter Carol Silveira, da TV Gazeta Noroeste

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Caso Thamyris: polícia indicia suspeitos da morte de jovem em Marilândia

Crime em Marilândia: o último registro de Thamyris ainda com vida

Preso segundo suspeito de participar da morte de jovem em Marilândia

Como polícia prendeu o suspeito pela morte de jovem em Marilândia

Homem que matou jovem em Marilândia foi preso com mulher em hotel

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Marilândia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A verdadeira identidade da autora do best-seller 'A Empregada', Freida McFadden
Imagem de destaque
Câmara do ES abre concurso público com salário de até R$ 8,3 mil
Imagem de destaque
O 'pulo do gato": por que esperar pelos juros baixos pode custar caro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados