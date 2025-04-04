Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após investigação

Cadeirante é preso por vender drogas via "pesque-pague" em Vila Velha

Segundo a PM, o homem detido usava um pedaço de cano com um fio de náilon similar a uma vara de pesca para entregar a droga pela janela e recolhia o dinheiro da mesma forma; outro suspeito também foi conduzido
Bruno Nézio

Bruno Nézio

Publicado em 

03 abr 2025 às 21:19

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 21:19

Drogas apreendidas com cadeirante que praticava tráfico de drogas de casa
Drogas apreendidas com cadeirante que praticava tráfico de drogas de casa em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Militar
O cadeirante Marcos de Miranda Costa, de 48 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (3), no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Em entrevista ao repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, o cabo Falcão, da Força Tática da Polícia Militar, disse que o homem utilizava um método inusitado para vender os entorpecentes: ele usava um cano com um cabo de náilon para entregar a droga aos usuários sem precisar sair de casa, em uma espécie de "pesque-pague".
A prisão foi realizada após investigações prévias da Polícia Militar, que já tinha flagrado, em vídeo, o indivíduo praticando a venda de drogas da mesma forma. Durante a abordagem, os policiais encontraram o cadeirante no interior da residência e perceberam que outro indivíduo tentava fugir pelo terraço.
O homem, identificado como Thiago Gomes Ferreira Araújo, de 33 anos, também foi detido. Na abordagem foram apreendidos R$ 3.343 em espécie, 290g crack, 4 pinos de skunk (variedade de maconha mais forte), 212 buchas de maconha, 247 pinos cocaína e 440 pedras de crack.
Cadeirante é preso por vender drogas via "pesque-pague" em Vila Velha

Investigação

De acordo com a PM, o cadeirante já estava sendo monitorado e havia imagens que comprovavam a prática do crime. O suspeito utilizava um sistema improvisado, conhecido como "pesque-pague", para vender drogas sem precisar sair da residência. Assim que um usuário se aproximava, ele descia a droga pelo cabo e recolhia o dinheiro da mesma forma.
Os detidos foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde o caso será investigado. A polícia segue apurando se há outros envolvidos.
Em nota, a defesa de Marcos Miranda Costa e Thiago Gomes Ferreira de Araújo, representada pelo advogado Aristótenes Ribeiro de Jesus, disse em nota que os clientes não praticaram o ato imputado a eles, e ambos afirmam absoluta inocência. 
A defesa também afirma o respeito e o compromisso com a liberdade de imprensa, observando os princípios constitucionais. "Todavia é com profunda tristeza que os supostos acusados e seus familiares, veem suas imagens estampadas nas telas de tv's vinculando estes a prática criminosa, sem que tenham sido concluídas as investigações e observado o devido processo legal, contrariando a ordem constitucional que garante a todos a presunção de inocência". 
Em nota, a Polícia Militar informou que, na noite de quinta-feira (03), policiais da Força Tática, com apoio do Serviço Reservado do 4º Batalhão, realizaram uma operação contra o tráfico de drogas no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha.
Durante a ação, um homem com deficiência física foi flagrado comercializando entorpecentes em uma residência, usando um pedaço de cano preso a uma linha de náilon. No imóvel, além dele, outro suspeito de 33 anos foi localizado com drogas e dinheiro.
Foram apreendidos no local mais de 160 pinos de cocaína, 440 pedras de crack, buchas de maconha, pinos de skunk, uma réplica de pistola, balança de precisão, materiais para embalo e anotações do tráfico. Com auxílio do cão farejador Ubber, também foram encontrados mais R$ 3.103,00 em espécie e cinco pinos de cocaína.
Após denúncia anônima, os militares encontraram ainda, em um beco próximo, uma bolsa com mais entorpecentes: 196 buchas de maconha, 250 gramas de crack e 82 pinos de cocaína. Os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados à 2ª Delegacia Regional.

Veja Também

Servidor da Câmara de Vitória é preso em operação contra tráfico de drogas

Suspeito de tráfico usa filho como "escudo humano" e vai preso em Ibitirama

Polícia mira tráfico de drogas em Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

drogas Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!
Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico
Imagem de destaque
Curva do petróleo confirma que o ES precisa olhar para novos horizontes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados