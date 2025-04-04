Drogas apreendidas com cadeirante que praticava tráfico de drogas de casa em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Militar

TV Gazeta, o cabo Falcão, da Força Tática da Polícia Militar, disse que o homem utilizava um método inusitado para vender os entorpecentes: ele usava um cano com um cabo de náilon para entregar a droga aos usuários sem precisar sair de casa, em uma espécie de "pesque-pague". O cadeirante Marcos de Miranda Costa, de 48 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (3), no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha . Em entrevista ao repórter Álvaro Guaresqui, da, o cabo Falcão, da Força Tática da Polícia Militar, disse que o homem utilizava um método inusitado para vender os entorpecentes: ele usava um cano com um cabo de náilon para entregar a droga aos usuários sem precisar sair de casa, em uma espécie de "pesque-pague".

A prisão foi realizada após investigações prévias da Polícia Militar, que já tinha flagrado, em vídeo, o indivíduo praticando a venda de drogas da mesma forma. Durante a abordagem, os policiais encontraram o cadeirante no interior da residência e perceberam que outro indivíduo tentava fugir pelo terraço.

O homem, identificado como Thiago Gomes Ferreira Araújo, de 33 anos, também foi detido. Na abordagem foram apreendidos R$ 3.343 em espécie, 290g crack, 4 pinos de skunk (variedade de maconha mais forte), 212 buchas de maconha, 247 pinos cocaína e 440 pedras de crack.

Your browser does not support the audio element. Cadeirante é preso por vender drogas via "pesque-pague" em Vila Velha

Investigação

De acordo com a PM, o cadeirante já estava sendo monitorado e havia imagens que comprovavam a prática do crime. O suspeito utilizava um sistema improvisado, conhecido como "pesque-pague", para vender drogas sem precisar sair da residência. Assim que um usuário se aproximava, ele descia a droga pelo cabo e recolhia o dinheiro da mesma forma.

Os detidos foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde o caso será investigado. A polícia segue apurando se há outros envolvidos.

Em nota, a defesa de Marcos Miranda Costa e Thiago Gomes Ferreira de Araújo, representada pelo advogado Aristótenes Ribeiro de Jesus, disse em nota que os clientes não praticaram o ato imputado a eles, e ambos afirmam absoluta inocência.

A defesa também afirma o respeito e o compromisso com a liberdade de imprensa, observando os princípios constitucionais. "Todavia é com profunda tristeza que os supostos acusados e seus familiares, veem suas imagens estampadas nas telas de tv's vinculando estes a prática criminosa, sem que tenham sido concluídas as investigações e observado o devido processo legal, contrariando a ordem constitucional que garante a todos a presunção de inocência".

Em nota, a Polícia Militar informou que, na noite de quinta-feira (03), policiais da Força Tática, com apoio do Serviço Reservado do 4º Batalhão, realizaram uma operação contra o tráfico de drogas no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha.

Durante a ação, um homem com deficiência física foi flagrado comercializando entorpecentes em uma residência, usando um pedaço de cano preso a uma linha de náilon. No imóvel, além dele, outro suspeito de 33 anos foi localizado com drogas e dinheiro.

Foram apreendidos no local mais de 160 pinos de cocaína, 440 pedras de crack, buchas de maconha, pinos de skunk, uma réplica de pistola, balança de precisão, materiais para embalo e anotações do tráfico. Com auxílio do cão farejador Ubber, também foram encontrados mais R$ 3.103,00 em espécie e cinco pinos de cocaína.