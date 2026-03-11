PRF flagra dupla com 100 kg de maconha em carro na BR 262, em Viana

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 100 quilos de maconha na BR 262, em Viana, na manhã desta quarta-feira (11). Segundo a PRF, policiais do Núcleo de Operações Especiais (NOE) e do Grupo de Patrulhamento Tático abordaram um veículo com dois ocupantes e encontraram a droga no carro.