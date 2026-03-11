A Gazeta - Agora

PRF flagra dupla com 100 kg de maconha em carro na BR 262, em Viana

Publicado em 11/03/2026 às 08h58
Segundo a PRF, dois ocupantes do veículo transportavam a droga, que vinha do interior de São Paulo e tinha como destino a Grande Vitória

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 100 quilos de maconha na BR 262, em Viana, na manhã desta quarta-feira (11). Segundo a PRF, policiais do Núcleo de Operações Especiais (NOE) e do Grupo de Patrulhamento Tático abordaram um veículo com dois ocupantes e encontraram a droga no carro.

Abordagem contou com apoio de cão farejador
Ação contou com a ajuda de um cão farejador Crédito: Divulgação | PRF

Ainda de acordo com a corporação, a droga vinha do interior de São Paulo e tinha como destino a Região Metropolitana de Vitória. Os ocupantes foram detidos e serão ouvidos pela polícia. 

