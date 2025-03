Suspeito de tráfico usa filho como "escudo humano" e vai preso em Ibitirama

Um homem suspeito de tráfico de drogas tentou usar o próprio filho como "escudo humano" durante uma abordagem policial na noite de quarta-feira (19) no centro de Ibitirama, no Caparaó capixaba. Natural do Rio de Janeiro, o suspeito foi denunciado anonimamente à Polícia Militar por estar contribuindo para a venda de drogas na região. O detido não teve a identidade informada.>