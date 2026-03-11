Homem fica gravemente ferido após ser esfaqueado em praça de Apiacá
Um homem de 36 anos sofreu um grave ferimento no braço após ser esfaqueado na Praça dos Quiosques, no município de Apiacá, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (11). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima relatou que estava bebendo com outras pessoas em uma lanchonete quando o ataque aconteceu.
Funcionários do Hospital São Vicente de Paulo, em Apiacá, informaram aos policiais que o homem chegou sozinho à unidade pilotando uma motocicleta. Aos profissionais de saúde, ele disse apenas que havia sido atacado, mas não revelou a motivação do crime.
Devido à gravidade do ferimento e ao risco de morte, o paciente precisou ser transferido com urgência para um hospital em Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro, onde passaria por cirurgia.
A Polícia Militar também esteve na Praça dos Quiosques, apontada como local do crime, e encontrou diversas marcas de sangue. Buscas foram realizadas na região para localizar o suspeito, mas ninguém foi preso. A Polícia Civil foi procurada para informar se houve identificação ou prisão do suspeito, porém não houve retorno até o momento.