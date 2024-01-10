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Em investigação

Cachorro é resgatado pela polícia após denúncia de maus-tratos em Colatina

Segundo a PM, a cena teria sido filmada por um vizinho na noite de terça-feira (9); homem pode responder criminalmente pelos atos praticados contra o animal
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

10 jan 2024 às 17:40

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 17:40

Um cachorro da raça chow-chow foi resgatado pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (10) após moradores do bairro Fioravante Marino, em Colatina, no Noroeste do Estado, denunciarem à corporação que um homem de 52 anos teria praticado maus-tratos contra o animal. A identidade do suspeito não foi informada. 
No vídeo, que circula nas redes sociais, e que teria sido registrado por um vizinho na noite de terça-feira (9), é possível notar que o homem puxa o animal pelas orelhas, no intuito de tirá-lo de debaixo da escada. Em seguida, ele tenta assustar o cachorro com uma enxada. Em outra parte do registro, o tutor lança o animal para longe. 
Após ter conhecimento da situação, a PM esteve no bairro e localizou o tutor do animal. Os policiais mostraram o vídeo ao homem, que se mostrou surpreso ao descobrir que havia sido filmado. Aos agentes, ele negou o crime de maus-tratos e informou que cuida bem do cachorro. 
A reportagem da TV Gazeta esteve no bairro Fioravante Marino na tarde desta quarta-feira (10). Os moradores do local não quiseram gravar entrevista, mas contaram à repórter Carolina Silveira que essa não foi a primeira vez que o homem teria agredido o animal. 
A Polícia Militar encaminhou o cachorro ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Colatina, onde, segundo a prefeitura do município, foi atendido por uma médica veterinária. De acordo com a administração municipal, o animal está se alimentando normalmente e passará por novos exames nesta quinta-feira (11). Ele permanecerá no CCZ até que a polícia conclua a investigação do caso. 
Segundo a PM, o tutor do animal não foi levado à delegacia, pois o caso não se tratou de um flagrante. Apesar disso, ele pode responder criminalmente por maus tratos animais. 
 De acordo com a Polícia Civil, um inquérito policial foi instaurado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Colatina para investigar o caso.
Com informações da repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta 

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