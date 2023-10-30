Cachorro prende cabeça em muro e Anchieta vira cenário de resgate curioso

Um cachorro precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ficar preso em um buraco de muro em Anchieta, Sul do Espírito Santo. O resgate foi realizado na manhã desta segunda-feira (30), na Praia dos Castelhanos.

A pessoa que acionou o Corpo de Bombeiros informou que não conseguia tirar o animal de jeito algum. Os militares utilizaram uma talhadeira — geralmente utilizada por pedreiros — e precisaram quebrar a parede para resgatar o animal, que foi salvo sem ferimentos.