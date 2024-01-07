Policial atira e mata cachorro durante ocorrência em Vila Velha

Um policial militar (PM) matou a tiros um cachorro da raça pitbull na manhã deste domingo (7), no bairro Cidade da Barra, em Vila Velha . Segundo a corporação, o disparo aconteceu após o cão se soltar da corrente onde estava preso, morder e sacudir, sem soltar o braço do agente, durante o atendimento do militar a uma ocorrência na região.

A PM informou que tudo aconteceu após o policial ter entrado na casa do dono do animal, que é vizinho de um homem que teria pedido ajuda aos policiais por ter tido a casa invadida, além de tiros disparados contra ele. Ao chegarem na residência, viram que o suspeito havia fugido, mas deixado uma bolsa para trás.

“Em ato contínuo, os militares chamaram pelo morador e solicitaram que ele permitisse a entrada no quintal para verificar de que se tratava o material abandonado. O tutor do animal então respondeu que iria prender o cachorro e que em seguida a equipe poderia entrar, sendo liberada a averiguação minutos depois”, informou, em nota, a PM.

Foi logo após esse momento que, de acordo com a polícia, o cão conseguiu se libertar da corrente e “se fez necessário o disparo de arma de fogo, visto o iminente risco de prejuízo à integridade física do agente”.

Material apreendido

Ainda em nota, a equipe policial informou que foram apreendidas no local 60 munições de diversos calibres, um carregador e três aparelhos celulares, que estava na bolsa recolhida. “O PM ferido foi encaminhado ao Pronto Atendimento (PA) de Riviera da Barra, onde recebeu os primeiros atendimentos e, posteriormente, foi transferido para o PA de Cobilândia” contaram.