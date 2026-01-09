Bombeiros são acionados para destravar algema de detido em delegacia do ES

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 13:10
Um homem de 35 anos, detido pela Guarda Municipal e levado para a Delegacia Regional de Cariacica, na Grande Vitória, no Espírito Santo, precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros devido a uma situação inusitada na manhã desta sexta-feira (9). Ele estava algemado a uma barra de ferro enquanto aguardava para prestar depoimento e a algema travou.
Segundo a Guarda Municipal, o suspeito de 35 anos foi detido por desacato durante uma ocorrência de som alto, no bairro Rio Marinho. O homem teria ameaçado os agentes, o que levou à contenção e uso de algemas para o encaminhamento à delegacia.
A reportagem do g1 ES apurou que, já na unidade policial, o detido foi algemado a uma barra de ferro como medida de segurança para evitar fuga e esperar ser ouvido pelo delegado. No momento em que os agentes tentaram retirar as algemas, constataram que uma delas havia travado e não podia ser aberta com a chave. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a remoção do equipamento, sem causar ferimentos.
O Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado, por volta das 5h desta sexta-feira, para atender à ocorrência de salvamento terrestre, no bairro Rio Branco, em Cariacica. Segundo a corporação, o solicitante relatou que um indivíduo estava preso a uma algema que não abria, sendo necessário o apoio dos militares para retirada e deslocamento do mesmo. Os bombeiros foram ao local e realizaram o corte da algema. Disse ainda que ninguém ficou ferido.
A Polícia Civil informou que o suspeito, conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, assinou um termo circunstanciado (TC) por ameaça e desacato, sendo liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.
*Com informações de Alice Sousa e Caíque Verli, do g1 ES
