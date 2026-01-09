Home
Bombeiros são acionados para destravar algema de detido em delegacia do ES

Bombeiros são acionados para destravar algema de detido em delegacia do ES

Homem detido por desacato durante ocorrência de som alto esperava algemado para ser ouvido na Delegacia Regional de Cariacica; equipamento foi cortado e ninguém se feriu

Redação de A Gazeta

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 13:10

Homem ficou preso às algemas e Bombeiros precisaram ser acionados em Cariacica
Homem ficou preso às algemas e Bombeiros precisaram ser acionados em Cariacica Crédito: Fabrício Christ

Um homem de 35 anos, detido pela Guarda Municipal e levado para a Delegacia Regional de Cariacica, na Grande Vitória, no Espírito Santo, precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros devido a uma situação inusitada na manhã desta sexta-feira (9). Ele estava algemado a uma barra de ferro enquanto aguardava para prestar depoimento e a algema travou.

Homem detido por desacato durante ocorrência de som alto esperava algemado para ser ouvido na Delegacia Regional de Cariacica; equipamento foi cortado e ninguém se feriu

Bombeiros são acionados para destravar algema de detido em delegacia do ES

Segundo a Guarda Municipal, o suspeito de 35 anos foi detido por desacato durante uma ocorrência de som alto, no bairro Rio Marinho. O homem teria ameaçado os agentes, o que levou à contenção e uso de algemas para o encaminhamento à delegacia.

A reportagem do g1 ES apurou que, já na unidade policial, o detido foi algemado a uma barra de ferro como medida de segurança para evitar fuga e esperar ser ouvido pelo delegado. No momento em que os agentes tentaram retirar as algemas, constataram que uma delas havia travado e não podia ser aberta com a chave. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a remoção do equipamento, sem causar ferimentos.

Algema foi cortada pelos Bombeiros

O Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado, por volta das 5h desta sexta-feira, para atender à ocorrência de salvamento terrestre, no bairro Rio Branco, em Cariacica. Segundo a corporação, o solicitante relatou que um indivíduo estava preso a uma algema que não abria, sendo necessário o apoio dos militares para retirada e deslocamento do mesmo. Os bombeiros foram ao local e realizaram o corte da algema. Disse ainda que ninguém ficou ferido.

A Polícia Civil informou que o suspeito, conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, assinou um termo circunstanciado (TC) por ameaça e desacato, sendo liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

*Com informações de Alice Sousa e Caíque Verli, do g1 ES

