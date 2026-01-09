Violência

Suspeito de matar homem na frente da família é preso em São Gabriel da Palha

Jovem de 27 anos foi detido no bairro Cachoeira da Onça, onde o crime ocorreu, e é investigado por envolvimento com organização criminosa e tráfico de drogas

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 11:10

Suspeito de matar homem na frente da família é preso em São Gabriel da Palha Crédito: Reprodução | Leitor AG

Um jovem de 27 anos, suspeito de matar um homem de 37 anos na frente da própria família, no bairro Cachoeira da Onça, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, no último dia 29, foi preso na quinta-feira (8), na mesma região onde o crime foi cometido. Segundo a Polícia Civil, havia contra o indivíduo um mandado de busca e apreensão, e ele vinha sendo investigado por envolvimento com organização criminosa e tráfico de drogas.

Na ocasião do homicídio, Rúslei Vieira Maneia foi surpreendido pelo suspeito e por um comparsa, que chegaram de moto. Um deles correu em direção à vítima e efetuou diversos disparos. Após o ataque, os suspeitos fugiram do local. O alvo dos tiros estava acompanhado da esposa, do filho, de outras crianças e de amigos. O grupo voltava para casa após sair de uma praça do bairro quando o crime aconteceu.

Os policiais encontraram o suspeito dentro de casa. Ele tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi alcançado. No local, foram apreendidos uma pistola de calibre .380, com munições intactas, além de drogas, dinheiro em espécie, documentos e outros objetos de interesse para a investigação.

Ainda conforme a Polícia Civil, o segundo alvo da operação era um jovem de 19 anos, também com mandado de busca em aberto. Os agentes foram ao endereço dele, onde apreenderam entorpecentes, balança de precisão, materiais para embalo de drogas e celulares. No entanto, o suspeito não estava no local e segue sendo procurado.

As investigações apontam que os dois alvos possuem vínculo entre si e integram o mesmo grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas no município.

A Polícia Civil informou que o homem de 27 anos foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse de munições de uso restrito, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

