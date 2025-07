Em investigação

Bebê de 35 dias morre durante consulta médica em Vila Velha

Caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (21), em um consultório particular, no Centro da cidade, para avaliar a possibilidade da criança ter refluxo

Publicado em 21 de julho de 2025 às 22:02

Um bebê de 35 dias morreu durante um atendimento pediátrico no Centro de Vila Velha, nesta segunda-feira (21). O pai da criança - que não teve a identidade divulgada - disse à Polícia Militar que filho foi levado ao consultório por suspeitar que a criança estava com refluxo. A Polícia Civil investiga o caso.>

Conforme o relato do pai à corporação, o médico levou o bebê até o banheiro do consultório, para limpá-lo, pois havia evacuado. Durante o procedimento, ele perdeu a respiração e a frequência cardíaca. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192) foi acionado para a ocorrência. >

Já médico relatou no depoimento à polícia que realizava o atendimento e notou que a criança teria evacuado. Com isso, ele prosseguiu até ao lavabo para limpá-la, momento em que o bebê teria passado mal. >

Em nota, a defesa do médico, feita pela Metzker Advocacia, informou que o profissional prestou atendimento imediato, assim que notou a gravidade da situação. >

"O bebê ainda apresentava sinais de vida no momento em que o SAMU assumiu o atendimento, sendo o próprio serviço de urgência quem solicitou que o médico se afastasse, a fim de garantir a condução autônoma dos protocolos de emergência. Tal versão será refutada por provas documentais, visuais e testemunhais, que demonstram a correção do atendimento prestado. O profissional lamenta profundamente o falecimento da criança, expressa sua solidariedade à família, e informa que também se encontra emocionalmente abalado com os acontecimentos", frisou a defesa. >

O médico foi conduzido para a 2° Delegacia Regional de Vila Velha. A defesa informou que ele foi liberado após a delegada não encontrar elementos para prendê-lo em flagrante.>

Em nota enviada às 19h40, a Polícia Civil informou as partes conduzidas à Delegacia Regional de Vila Velha, foram ouvidas pela equipe da Central de Teleflagrantes e liberadas. Tanto o médico quanto o pai da criança prestaram depoimentos e relataram as versão dos fatos. A clínica possui câmeras de videomonitoramento, e o DVR (com a gravação) foi recolhido e encaminhado para a Polícia Científica, para a extração das imagens. Além disso, o laudo do Instituto Médico Legal (IML), com o resultado da Necropsia, será juntado aos autos.>

"Diante da ausência de prova inequívoca da materialidade delitiva, bem como a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva, as partes foram liberadas e o caso seguirá sob investigação", finalizou a PC.>

Ao ser questionado, o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) disse não se manifesta sobre casos concretos, a não ser nos autos. Entretanto, pode instaurar sindicância por meio de denúncia formal, com a devida identificação do denunciante, do médico denunciado, com o relato circunstanciado dos fatos, ou de ofício, após tomar conhecimento das informações em casos de repercussão pública.>

Nota completa da defesa do médico A defesa criminal do médico informa que ele prestou atendimento imediato ao bebê de um mês de vida que passou mal durante consulta realizada em sua clínica particular. O profissional permaneceu ao lado da criança, realizando os procedimentos necessários e monitorando os sinais vitais, até a chegada da equipe do SAMU. O bebê ainda apresentava sinais de vida no momento em que o SAMU assumiu o atendimento, sendo o próprio serviço de urgência quem solicitou que o médico se afastasse, a fim de garantir a condução autônoma dos protocolos de emergência. Com mais de 40 anos de atuação na pediatria, o médico nega com veemência a alegação de que teria colocado o bebê “de cabeça para baixo”. Tal versão será refutada por provas documentais, visuais e testemunhais, que demonstram a correção do atendimento prestado. O profissional lamenta profundamente o falecimento da criança, expressa sua solidariedade à família, e informa que também se encontra emocionalmente abalado com os acontecimentos. Ainda assim, reitera seu compromisso com a verdade, com a ética médica e com o total esclarecimento dos fatos, mantendo-se à disposição para colaborar com a investigação. Vitória, 21 de julho de 2025.

