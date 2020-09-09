Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Retiro Saudoso

Barbeiro é assassinado a tiros em bairro de Cariacica

Segundo informações da polícia, a vítima foi morta com três tiros na noite desta terça-feira (8). Moradores contaram que o homem era um trabalhador

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 08:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 08:03
João Mike Lopes, 24 anos, foi assassinado a tiros em Cariacica
João Mike Lopes, 24 anos, foi assassinado a tiros em Cariacica Crédito: Arquivo pessoal
Barbeiro é assassinado a tiros em bairro de Cariacica
Um homem foi assassinado no bairro Retiro Saudoso, em Cariacica, na noite desta terça-feira (8). Segundo informações da polícia, João Mike Lopes, 24 anos,  foi morto com três tiros na cabeça e não há mais informações sobre a dinâmica do crime.
De acordo com a reportagem da TV Gazeta, moradores não souberam dizer à polícia o que aconteceu, mas contaram que João era barbeiro e trabalhador da região. Eles contaram que o rapaz foi preso durante três meses, por estar na companhia de pessoas erradas.

Veja Também

Garçom é baleado em Cariacica após discussão por lâmpada de poste quebrada

Homem morto por traficantes em Cariacica ao defender o filho

Uma ONG do bairro se uniu para provar a inocência de João, que acabou solto. Como forma de agradecimento, o homem cortava cabelo de graça na barbearia e na casa de moradores da comunidade.

O CRIME

João morava em Alto Lage, trabalhava em um salão em Itacibá e pegava um ônibus todas as noite para dar aula no projeto social. Por conta da pandemia de Covid-19, as aulas estão suspensas, e a polícia acredita que o rapaz pode ter sido morto quando seguia para a casa da mãe dele, no bairro Aparecida. No entanto, ninguém sabe o que pode ter motivado o crime.
Segundo informações da família, João Mike deixa, além dos pais e da esposa, uma filha de 3 anos.

FAMÍLIA NÃO ENTENDE O QUE ACONTECEU

João Mike Lopes, 24 anos, foi morto no bairro Retiro Saudoso
Laudecir Dias Lopes, tia do barbeiro assassinado em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Humilde e muito atencioso, João vai deixar saudade entre os moradores do bairro Retiro Saudoso, segundo amigos e familiares  que garantem que ele era muito querido e não tinha problemas com a vizinhança.
"Estamos tristes, desconsolados, porque não sabemos o que aconteceu, o porquê disso. A mãe dele está em estado de choque. Ele era maravilhoso, humilde, tranquilo, uma pessoa doce, muito amoroso e não mexia com nada errado. Não esperávamos isso, não estamos entendendo o que está acontecendo", afirmou Laudecir Dias Lopes, tia do rapaz.
Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O caso será investigado pela DHPP de Cariacica.
Com informações da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados