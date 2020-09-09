João Mike Lopes, 24 anos, foi assassinado a tiros em Cariacica Crédito: Arquivo pessoal

Your browser does not support the audio element. Barbeiro é assassinado a tiros em bairro de Cariacica

Um homem foi assassinado no bairro Retiro Saudoso, em Cariacica , na noite desta terça-feira (8). Segundo informações da polícia, João Mike Lopes, 24 anos, foi morto com três tiros na cabeça e não há mais informações sobre a dinâmica do crime.

De acordo com a reportagem da TV Gazeta, moradores não souberam dizer à polícia o que aconteceu, mas contaram que João era barbeiro e trabalhador da região. Eles contaram que o rapaz foi preso durante três meses, por estar na companhia de pessoas erradas.

Uma ONG do bairro se uniu para provar a inocência de João, que acabou solto. Como forma de agradecimento, o homem cortava cabelo de graça na barbearia e na casa de moradores da comunidade.

O CRIME

João morava em Alto Lage, trabalhava em um salão em Itacibá e pegava um ônibus todas as noite para dar aula no projeto social. Por conta da pandemia de Covid-19, as aulas estão suspensas, e a polícia acredita que o rapaz pode ter sido morto quando seguia para a casa da mãe dele, no bairro Aparecida. No entanto, ninguém sabe o que pode ter motivado o crime.

Segundo informações da família, João Mike deixa, além dos pais e da esposa, uma filha de 3 anos.

FAMÍLIA NÃO ENTENDE O QUE ACONTECEU

Laudecir Dias Lopes, tia do barbeiro assassinado em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Humilde e muito atencioso, João vai deixar saudade entre os moradores do bairro Retiro Saudoso, segundo amigos e familiares  que garantem que ele era muito querido e não tinha problemas com a vizinhança.

"Estamos tristes, desconsolados, porque não sabemos o que aconteceu, o porquê disso. A mãe dele está em estado de choque. Ele era maravilhoso, humilde, tranquilo, uma pessoa doce, muito amoroso e não mexia com nada errado. Não esperávamos isso, não estamos entendendo o que está acontecendo", afirmou Laudecir Dias Lopes, tia do rapaz.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O caso será investigado pela DHPP de Cariacica.