Bairro de Vila Velha tem assassinato e BME detona 18 granadas do tráfico

Jaburuna foi palco de ocorrências desde a manhã de domingo (1º), quando jovem de 20 anos foi executado; horas depois, a PM encontrou artefatos explosivos na mata

Publicado em 2 de junho de 2025 às 08:41 - Atualizado há 10 horas

Mais uma semana começou com casos de violência em Vila Velha: no domingo (1º), um jovem de 20 anos foi morto a tiros em Jaburuna. Horas depois, a Polícia Militar foi averiguar uma denúncia no mesmo bairro e encontrou um total de 18 granadas do tráfico, escondidas em pontos de uma região de mata. O Batalhão de Missões Especiais (BME) foi acionado e detonou os explosivos.>

Pela manhã, conforme apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, um rapaz foragido da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo foi assassinado na Rua Vasco da Gama. Testemunhas contaram que João Vitor Alves Pereira estava caminhando e, quando chegou próximo a uma escadaria, foi abordado por um suspeito que disparou várias vezes. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a vítima havia sido presa em 2023 por tráfico de drogas e, em dezembro do ano passado, João passou a ser considerado procurado pela Justiça. O caso é investigado pela Polícia Civil.>

Granadas

Horas depois do homicídio em Jaburuna, mais uma ocorrência no bairro: o coronel Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar, publicou nas redes sociais a informação de que 18 granadas foram detonadas na região. O caso aconteceu após denúncias de que integrantes de facções criminosas estariam no morro.>

Uma equipe da Força Tática foi até o local e flagrou dois suspeitos em uma área de mata: um deles estava armado, e outro carregava granadas. Os dois correram e, segundo a PM, durante a fuga um deles atirou contra os agentes, enquanto o outro lançou um explosivo, que não detonou. Esse segundo acabou detido. >

>

Os policiais encontraram cinco granadas perto desse homem. Em seguida, descobriram que os traficantes estavam escondendo outros objetos na mata. Os militares fizeram buscas e encontraram mais 13 explosivos em outro ponto, totalizando 18 artefatos. >

O BME foi acionado e detonou os explosivos. Em nota, a Polícia Civil disse que o indivíduo detido é um adolescente de 17 anos. Ele foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio com emprego de explosivo contra agente de segurança pública no exercício da função e encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). >

Tensão em Vila Velha

Vila Velha tem sido palco de episódios diários de violência desde a semana passada. Segundo a Polícia Civil, a tensão acontece por disputas de facções criminosas. Veja a sequência de casos:>

26 de maio | BARRAMARES: um adolescente de 16 anos e um jovem de 22 revelaram à Polícia Militar que estavam na esquina de um bar quando um homem chegou de motocicleta, e perguntou se eles vendiam drogas; logo em seguida, disparou. Os dois ficaram feridos. >

27 de maio | VINTE E TRÊS DE MAIO: criminosos em carros e motos fecharam uma rua do bairro e abriram fogo. Quatro pessoas foram atingidas pelos tiros; duas delas não resistiram. Os mortos foram identificados como Renan dos Santos Gomes, de 23 anos, e João Paulo Lima da Silva, de 19 anos. Os feridos têm 12 e 19 anos. No fim, o baleado de 19 anos acabou preso, pois era um dos que foi ao local dar o ataque.>

27 de maio | JABURUNA: ainda na manhã de terça-feira, suspeitos de Aribiri foram até Jaburuna dar um ataque, com a intenção de ampliar o território do tráfico de drogas. Três homens acabaram presos e um adolescente apreendido. Quatro armas foram recolhidas.>

28 de maio | COBI DE BAIXO: uma operação para prender o traficante Gabriel Salmo Moraes, do PCV, terminou em confronto. O criminoso foi morto e um policial militar baleado.>

29 de maio | BARRA DO JUCU: um jovem de 24 anos, identificado como Lucas dos Santos Paulo, foi executado a tiros no meio da rua. Testemunhas contaram que quatro pessoas passaram em um carro, desceram do veículo e abriram fogo. Depois, fugiram.>

30 de maio | SANTA RITA: um homem de 20 anos foi morto a tiros no bairro Santa Rita. Na hora em que foi atingido, ele estava de capacete e com uma pistola na cintura. >

