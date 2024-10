Casal assassinado

Aves alimentadas por sogra de prefeito ficam à espera de idosa em hotel

Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos, e Luiz Geraldo Duarte, 80, foram mortos no hotel deles, na terça-feira (7); pássaros que eram alimentados por ela todas as manhãs foram flagrados na varanda do imóvel nesta quarta-feira (9

Uma cena chamou atenção nesta quarta-feira (9), um dia após o assassinato de Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos, e do marido dela, Luiz Geraldo Duarte, de 80, dentro do hotel do casal no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Pássaros que todas as manhãs eram alimentados pela idosa cercaram o local, e ficaram na varanda do imóvel durante a manhã como se esperassem por ela. As vítimas eram pais de Keila Vetorazzi, esposa do atual prefeito do município, Victor Coelho.

O crime que chocou o Espírito Santo ocorreu na manhã de terça-feira (7). Os idosos foram encontrados mortos no segundo andar do imóvel, e dois cachorros deles foram encontrados sem vida no térreo. A repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, esteve no local do assassinato na manhã desta quarta-feira e conversou com moradores, que explicaram que era comum diariamente verem Cacilda alimentando as aves na varanda do segundo pavimento do hotel.

Adriana de Souza Santos, de 36 anos, e Valmir Santana Ribeiro, de 38, que teriam foram presos logo após o duplo homicídio e autuados pela Polícia Civil por latrocínio (roubo seguido de morte) e crime contra o meio ambiente, por suspeita de terem matado dois cães da família. Os dois confessaram terem se hospedado no hotel já com intenção de roubarem o local, e teriam matado as vítimas para não serem reconhecidos.

