Entenda

Antes de morrer, traficante do ES fez revelação sobre megaoperação no Rio

Alisson Lemos Rocha, conhecido como “Russo”, deu entrada no hospital antes de a incursão policial começar; informação foi revelada pela Folha de São Paulo

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 10:02

Alisson Lemos Rocha, vulgo como “Russo” ou “Gordinho do Valão”, de 27 anos, foi morto no dia de megaoperação no Rio de Janeiro Crédito: Redes sociais

O traficante do Espírito Santo que chegou a aparecer como um dos mais de 120 mortos na megaoperação ocorrida no Rio de Janeiro, em 28 de outubro, foi ferido antes de a incursão começar. A informação foi apurada pela Folha de S.Paulo. Segundo a reportagem, Alisson Lemos Rocha, conhecido como Russo, teria dito aos policiais, quatro horas antes da ação da ocupação nos complexos do Alemão e da Penha iniciar, que saiu do local após informações sobre a diligência vazarem.

De acordo com a Folha de S.Paulo, Alisson e Michael Douglas Rodrigues foram mortos após confronto com a Polícia Militar horas antes da entrada das forças de segurança nos complexos do Alemão e da Penha. Apesar disso, os nomes deles foram incluídos na lista inicial de mortes da Operação Contenção divulgada pela Polícia Civil. Dias depois, os nomes deles e de mais dois suspeitos foram retirados.

Alisson chegou a citado pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), como um dos suspeitos que morreram na ação, sendo apontado como chefe do Comando Vermelho no Espírito Santo. Documentos obtidos pela reportagem da Folha de S.Paulo mostram que ele e Michael foram levados ao Hospital Municipal Salgado Filho cerca de quatro horas antes do início da incursão, que deixou 121 mortos, incluindo quatro policiais.

O número de atendimento médico registrado no hospital também consta nas fichas de autópsia e no inquérito que investiga as mortes, ocorridas após um confronto com policiais que faziam patrulhamento de rotina. Inicialmente, as identificações não tinham sido incluídas no registro de ocorrência, mas a reportagem da Folha de S.Paulo apurou que o documento foi atualizado com os nomes.

Enquanto recebiam atendimento, os dois afirmaram a policiais que eram lideranças do Comando Vermelho e que haviam deixado os complexos porque receberam informação vazada de que a operação ocorreria. O relato foi registrado pelos militares em boletim de ocorrência na Delegacia de Homicídios. Apesar disso, segundo a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro, a informação não será investigada. Em nota, a Promotoria disse que "não recebeu, até o momento, qualquer informação oficial sobre eventual vazamento da operação".

O secretário da Polícia Civil, Felipe Curi, negou que tenha ocorrido vazamento sobre a operação. Para a Folha de S.Paulo, ele disse o seguinte: "Quem disse que houve vazamento foram vocês. O que a gente falou é que, com a movimentação de viaturas, blindados e 2.500 agentes, os criminosos naturalmente ficam em estado de alerta em todas as comunidades. A gente repudia essa manchete sensacionalista".

Já o secretário de Segurança Pública, Victor Santos, disse, em entrevista à Folha de S.Paulo que "para haver uma investigação tem que ter justa causa. Não um policial que ouviu dizer num grupo de WhatsApp".

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta