Agressão na Serra: filho usou fio para amarrar mãos da mãe e até enxada

TV Gazeta, nesta quinta-feira (9), e deu detalhes do que vem vivendo nos últimos anos. "Nunca falei nada para ninguém, mas hoje estou abrindo meu coração, não posso sofrer mais." Esse foi o desabafo de Maria Pires de Jesus, de 59 anos, agredida pelo próprio filho na Serra . O homem de 23 anos amarrou as mãos da mãe com um fio e a ameaçou até com enxada. A vítima conversou com a reportagem da, nesta quinta-feira (9), e deu detalhes do que vem vivendo nos últimos anos.

"Eu estava com o dinheiro na mão para comprar uma passagem para eu viajar para fazer a obra (da igreja). Ele falava assim: você tem que me dar esse dinheiro, senão vou cortar sua cabeça. Ele me xingou muito. Aí eu falei: não faz isso comigo, não, eu sou sua mãe. Mas tudo o que eu pego ele quer", lamentou Maria, que sofre com o filho, que usa drogas, há mais de 10 anos.

A última agressão aconteceu na tarde de quarta-feira (8). Por volta das 13h, a pastora e catadora de recicláveis chegou em casa com pouco mais de R$ 100. O filho exigiu que ela entregasse o dinheiro. A vítima ainda relatou que o jovem pegou um fio de eletrodoméstico, amarrou as mãos dela e ainda tentou passar pelo pescoço. A mulher afirmou que o jovem também pegou uma enxada para matá-la.

Com as mãos amarradas pelo fio, Maria correu e passou por uma abertura que divide a casa dela com uma pequena igreja que funciona na parte frente da residência. Enquanto corria, o filho contornou a igreja com a enxada na mão.

Quando o agressor saiu pelo portão, a mãe já estava do lado de fora. Ela pegou um pedaço de madeira para se defender. Duas filhas que moram com ela também pegaram madeira para proteger a mãe.

Quem estava na rua parou para ajudar e acabou agredindo o homem. Uma viatura da Guarda Municipal que passava pelo local foi acionada e levou Julio Cesar Pires de Jesus.

A família carente mora numa casa inacabada. Maria disse que o rapaz faz tratamento, mas quando volta para casa as agressões continuam. Ela fez um apelo para que o filho seja internado para se libertar das drogas.

"É para eles deixarem ele em um abrigo para ele tomar os remédios. Quando ele não toma, ele usa muita droga e surta. Fala que vai botar fogo na minha casa, derramar gasolina em cima de mim e das irmãs, e nós ficamos à mercê dele" Maria Pires de Jesus - Mãe agredida pelo filho