Jovem agride a mãe e leva pedradas e pauladas de vizinhos na Serra

Um jovem de 23 anos foi detido suspeito de agredir a própria mãe no bairro José de Anchieta, na Serra, na noite de quarta-feira (8). Quem estava na rua e presenciou a situação se indignou e acabou dando pedradas e pauladas no rapaz.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima tem 59 anos. Uma equipe da Guarda Municipal estava fazendo patrulhamento pelo bairro quando foi abordada por moradores dizendo que um rapaz tinha acabado de agredir a própria mãe.
Os agentes foram ao local. A vítima relatou que o filho estava bastante alterado e agressivo, e que a situação acontecia frequentemente. Ela afirmou que, quando o filho ficava descontrolado, ele a agredia.
Na quarta, ainda segundo a vítima, a situação havia saído do controle e familiares tiveram que intervir.
O guardas encontraram o suspeito, que estava com o braço sangrando. Ele disse que havia sido agredido por populares com pedradas e pauladas.
O agressor foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Carapina e depois para a delegacia do Plantão Especializado da Mulher, em Vitória.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha, e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Mais um caso
Também na quarta, no bairro Jabour, a polícia foi acionada para uma situação semelhante, também de filho ameaçando a mãe.
Dessa vez, foi a irmã do suspeito que pediu ajuda. Ela disse que a mãe, de 52 anos, vinha sendo constantemente ameaçada pelo filho, de 23, que era usuário de drogas. Ele teria ameaçado a mãe com uma faca durante uma discussão; por fim, o jovem acabou levado para a delegacia.