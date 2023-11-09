Jovem agride a mãe e leva pedradas e pauladas de vizinhos na Serra

Um jovem de 23 anos foi detido suspeito de agredir a própria mãe no bairro José de Anchieta, na Serra , na noite de quarta-feira (8). Quem estava na rua e presenciou a situação se indignou e acabou dando pedradas e pauladas no rapaz.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima tem 59 anos. Uma equipe da Guarda Municipal estava fazendo patrulhamento pelo bairro quando foi abordada por moradores dizendo que um rapaz tinha acabado de agredir a própria mãe.

Os agentes foram ao local. A vítima relatou que o filho estava bastante alterado e agressivo, e que a situação acontecia frequentemente. Ela afirmou que, quando o filho ficava descontrolado, ele a agredia.

Na quarta, ainda segundo a vítima, a situação havia saído do controle e familiares tiveram que intervir.

O guardas encontraram o suspeito, que estava com o braço sangrando. Ele disse que havia sido agredido por populares com pedradas e pauladas.

O agressor foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Carapina e depois para a delegacia do Plantão Especializado da Mulher, em Vitória

Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha, e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Mais um caso

Também na quarta, no bairro Jabour, a polícia foi acionada para uma situação semelhante, também de filho ameaçando a mãe.