Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em José de Anchieta

Jovem agride a mãe e leva pedradas e pauladas de vizinhos na Serra

A vítima, de 59 anos, disse que essa não foi a primeira vez, pois quando filho se descontrolava, ele a agredia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2023 às 09:58

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 09:58

Um jovem de 23 anos foi detido suspeito de agredir a própria mãe no bairro José de Anchieta, na Serra, na noite de quarta-feira (8). Quem estava na rua e presenciou a situação se indignou e acabou dando pedradas e pauladas no rapaz.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima tem 59 anos. Uma equipe da Guarda Municipal estava fazendo patrulhamento pelo bairro quando foi abordada por moradores dizendo que um rapaz tinha acabado de agredir a própria mãe.
Os agentes foram ao local. A vítima relatou que o filho estava bastante alterado e agressivo, e que a situação acontecia frequentemente. Ela afirmou que, quando o filho ficava descontrolado, ele a agredia.
Na quarta, ainda segundo a vítima, a situação havia saído do controle e familiares tiveram que intervir.
O guardas encontraram o suspeito, que estava com o braço sangrando. Ele disse que havia sido agredido por populares com pedradas e pauladas.
O agressor foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Carapina e depois para a delegacia do Plantão Especializado da Mulher, em Vitória.
Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha, e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Mais um caso

Também na quarta, no bairro Jabour, a polícia foi acionada para uma situação semelhante, também de filho ameaçando a mãe.
Dessa vez, foi a irmã do suspeito que pediu ajuda. Ela disse que a mãe, de 52 anos, vinha sendo constantemente ameaçada pelo filho, de 23, que era usuário de drogas. Ele teria ameaçado a mãe com uma faca durante uma discussão; por fim, o jovem acabou levado para a delegacia. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

guarda municipal Serra Violência Contra a Mulher Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados