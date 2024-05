Adolescente é morto a tiros enquanto cortava cabelo em Sooretama

Ele foi atingido nas costas por dois disparos de arma de fogo e acabou morrendo no estabelecimento

Um adolescente de 16 anos foi morto enquanto cortava o cabelo em uma barbearia do bairro Sayonara, em Sooretama, Norte do Espírito Santo, no início da noite de quarta-feira (29). Ele foi identificado como Allan Bernardo Gama.