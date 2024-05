Homem detido por tráfico foge de cela na Delegacia de São Mateus

Um carro bateu em um poste e derrubou outros dois em um acidente na madrugada deste domingo (26) no bairro Vila Independência, em Cariacica. No cruzamento das ruas Afonso Cláudio e Santa Leopoldina, o motorista seguia em direção à BR 101, quando tentou desviar de outro veículo que teria surgido na contramão em alta velocidade. Durante a manobra, o automóvel que descia a via acabou batendo em um poste e, com a força do impacto, outras duas estruturas de energia foram puxadas.