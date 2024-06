Adolescente é apreendido após receber notas falsas em Nova Venécia

De acordo com a Polícia Civil, o jovem de 17 anos era investigado por receber notas falsas vindas do estado de Goiás; informação foi repassada pelo setor de inteligência dos Correios

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Civil no bairro Rúbia, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na última quarta-feira (29). De acordo com a corporação, o menor era investigado por receber notas falsas vindas de Goiás. Conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad), o nome do jovem não será divulgado.