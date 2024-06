Foragido da Justiça morre em confronto com a PM em Aracruz

Segundo a PM, contra Carlos Vinícius Ferreira das Neves havia um mandado de prisão em aberto por homicídio e ele tinha envolvimento com tráfico de drogas e organizações criminosas

Um homem de 31 anos, foragido da Justiça , morreu em confronto com a Polícia Militar no bairro Fátima, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo , na madrugada desta quarta-feira (5). Ele foi identificado como Carlos Vinícius Ferreira das Neves. De acordo com a corporação, o indivíduo tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio e era considerado de grande periculosidade.

Com o indivíduo foi encontrada uma pistola calibre 9mm carregada com 14 munições e ainda um carregador com 17 munições. No interior do veículo dele, havia dois canivetes, duas facas, uma besta com uma flecha e uma nota de dólar.