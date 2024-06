Dois homens são mortos em ataque a tiros no meio da rua em Cariacica

Uma das vítimas estava a caminho do trabalho quando foi surpreendida; caso aconteceu perto de duas escolas, na manhã desta quarta-feira (5)

Dois homens foram mortos durante um ataque a tiros no bairro Jardim de Alah, em Cariacica , na manhã desta quarta-feira (5). Segundo testemunhas, suspeitos passaram em duas motocicletas e em um carro disparando contra as vítimas, que estavam na rua, pouco antes das 7h. Apenas um dos baleados foi identificado: era o operador de máquinas Rodrigo Rosa de Souza, de 35 anos. O outro estava sem documentos. O crime aconteceu a cerca de 100 metros de duas escolas.

Conforme apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, Rodrigo morava com a família na rua onde o ataque aconteceu. De acordo com parentes, ele saiu de casa para ir ao trabalho e foi surpreendido pelos tiros. Mesmo ferido, o operador de máquinas chegou a pular de um barranco, para tentar fugir, mas não resistiu e morreu em um terreno baldio, com pelo menos sete perfurações pelo corpo.