Adolescente de 14 anos é espancado e leva tiros nas mãos na Serra

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva

Um adolescente de 14 anos teve um dos braços quebrados e foi atingido por um tiro em cada uma de suas mãos após ter sido flagrado roubando nas ruas de Bairro de Fátima, na Serra . O caso aconteceu nesta segunda-feira (2) e foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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De acordo com informações da polícia, em depoimento, o adolescente contou que ele estava praticando os roubos junto com outro jovem. Nesse momento, eles foram cercados por moradores locais, que deram início às agressões.

Um dos jovens conseguiu fugir, mas o adolescente levou socos e chutes. No entanto, as agressões pioraram após supostos criminosos chegarem ao local e o levarem para uma mata. Lá, o menino levou coronhadas na cabeça e teve o braço quebrado, além de ter sido baleado nas mãos.

A vítima está internada no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. De acordo com a polícia, o adolescente não quis dar informações detalhadas sobre os roubos que praticava nem sobre os supostos criminosos que o agrediram. Ele tem medo de sofrer retaliações.

"PROIBIDO ROUBAR"

Na semana passada, cartazes com a mensagem "proibido roubar" foram espalhados pelo Bairro de Fátima. Ao final do cartaz, tinha uma advertência: quem não obedecer, será penalizado severamente. A polícia investiga o caso.

Cartazes estavam fixados em postes, pontos de ônibus e lixeiras da Serra Crédito: Reprodução | TV Gazeta