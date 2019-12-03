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Bairro de Fátima

Adolescente de 14 anos é espancado e leva tiros nas mãos na Serra

De acordo com informações da polícia, em depoimento, o adolescente contou que ele estava praticando roubos junto com outro jovem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 12:12

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 12:12

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva
Um adolescente de 14 anos teve um dos braços quebrados e foi atingido por um tiro em cada uma de suas mãos após ter sido flagrado roubando nas ruas de Bairro de Fátima, na Serra. O caso aconteceu nesta segunda-feira (2) e foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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De acordo com informações da polícia, em depoimento, o adolescente contou que ele estava praticando os roubos junto com outro jovem. Nesse momento, eles foram cercados por moradores locais, que deram início às agressões.
Um dos jovens conseguiu fugir, mas o adolescente levou socos e chutes. No entanto, as agressões pioraram após supostos criminosos chegarem ao local e o levarem para uma mata. Lá, o menino levou coronhadas na cabeça e teve o braço quebrado, além de ter sido baleado nas mãos.
A vítima está internada no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. De acordo com a polícia, o adolescente não quis dar informações detalhadas sobre os roubos que praticava nem sobre os supostos criminosos que o agrediram. Ele tem medo de sofrer retaliações.

"PROIBIDO ROUBAR"

Na semana passada, cartazes com a mensagem "proibido roubar" foram espalhados pelo Bairro de Fátima. Ao final do cartaz, tinha uma advertência: quem não obedecer, será penalizado severamente. A polícia investiga o caso.
Cartazes estavam fixados em postes, pontos de ônibus e lixeiras da Serra Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Com informações do G1 ES e da TV Gazeta

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