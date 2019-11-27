Homem armado tenta intimidar policiais civis e acaba preso na Serra

Revólver calibre 38 e pistola calibre .380 apreendidas na Serra Crédito: Divulgação/PCES

Sem saber que se tratavam de policiais civis, um homem armado com um revólver calibre 38 na cintura tentou intimidar investigadores do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) durante uma operação no bairro Jardim Limoeiro, na Serra . Após a abordagem, ele acabou preso.

De acordo com a Polícia Civil, Patrick de Azevedo Santos questionou a presença dos policiais na região e perguntou ao motorista da viatura, que estava descaracterizada, se ele era motorista de aplicativo. A prisão aconteceu na tarde desta terça-feira (26).

"Os policiais entraram no bairro e, imediatamente, um carro emparelhou do lado deles. Um cara perguntou o que eles estavam fazendo ali e se aquele carro era Uber. Os policiais falaram que era Uber sim, só que era Uber da polícia. E deram voz de prisão ao rapaz que estava com revólver na cintura." Fabricio Dutra - Titular do Denarc

Além da arma, os policiais identificaram que o Hyundai HB20 em que Patrick estava era adulterado. De acordo com Dutra, uma motocicleta que estava perto do homem armado era roubada. Na casa do suspeito, os policiais encontraram uma pistola calibre .380, drogas, e objetos roubados como celulares e uma bolsa.

Carro e motocicleta apreendidos por policiais do Denarc Crédito: Divulgação/PCES

No mesmo imóvel, os policiais apreenderam o irmão de Patrick, identificado como João Paulo Elias de Azevedo Santos. De acordo com o titular do Denarc, João Paulo é suspeito de cometer assaltos na região da Serra.