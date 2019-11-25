Mulher tem carro roubado ao deixar filha em creche na Serra

Vítima registrou o crime na 3ª Delegacia Regional da Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma mulher que trabalha como gerente de loja teve o carro roubado e uma arma apontada para a cabeça quando se preparava para deixar a filha em uma creche do bairro São Diogo, na Serra , na manhã desta segunda-feira (25). Quando os criminosos chegaram, a criança estava dentro do carro presa à cadeirinha, mas foi retirada pela mãe antes que os ladrões fugissem levando o carro.

A vítima não quis se identificar, mas contou que costuma deixar a filha de um 1 e 3 meses todos os dias na escola por volta das 7h, antes de seguir para o trabalho. Na manhã desta segunda, quando deu a volta por trás do veículo para retirar a criança da cadeirinha, um carro desconhecido se aproximou e os criminosos anunciaram o assalto.

"Senti eles encostando o carro atrás de mim e já foram abrindo a porta. As duas portas abriram. Aí o que estava no carona já saiu apontando a arma para mim e gritando: 'me dá a chave, me dá a chave'. Eu olhei para o rosto, só que ele estava encapuzado." Vítima - Gerente de loja

Ela acredita que pelo menos três criminosos tenham participado da ação. Todos os pertences que estavam dentro do carro foram levados, incluindo documentos, celular e um monitor. Com a arma apontada para sua cabeça, a mãe pediu por várias vezes para retirar a filha do banco de trás do veículo.

"Eu entreguei a chave e comecei a falar que minha filha estava no carro. Nisso, ele deixou eu pegar ela. Eu abri a porta e tentei tirar ela rapidamente, ele gritava comigo: 'perdeu mãe, perdeu mãe'. Acho que ele estava me apressando pra tirar ela logo", lembra.

Uma câmera de segurança gravou imagens do carro dos suspeitos entrando na rua da creche e, depois, quando um dos criminosos sai dirigindo o carro da vítima. Trata-se de um veículo de aplicativo. A gerente conta que foi acolhida e levada para dentro da creche pela coordenadora, que também acionou a polícia.