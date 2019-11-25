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Ao trocar pneu de carro

Policial reage a assalto e mata bandido na BR 101, na Serra

O genro do policial civil, que também estava no local, ficou ferido durante a troca de tiros entre o PC e os criminosos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 09:32

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 09:32

Policial reage a assalto e mata bandido na BR 101, na Serra Crédito: Isaac Ribeiro
Policial reage a assalto e mata bandido na BR 101, na Serra
Rendido por três bandidos ao trocar o pneu do carro do genro, um policial civil de 46 anos reagiu a um assalto e matou um bandido na BR 101, na altura de Cidade Pomar, na Serra, às 21h, deste domingo (24).
De acordo com a polícia, o genro, de 24 anos, também foi baleado. As vítimas contaram que pararam um Palio de cor cinza na rodovia federal para trocar o pneu. Enquanto faziam o reparo, foram abordados por um trio armado.
Quando o trio anunciou o assalto, o policial reagiu e disparou 15 vezes contra os ladrões. Eles revidaram e acabaram atingido o jovem de 24 anos. Um dos bandidos ficou ferido e dois comparsas fugiram. Com o criminoso que foi baleado, foi apreendida uma pistola, dois carregadores e 11 munições.
As vítimas acionaram a Polícia Militar. O genro e o criminoso foram levados em viaturas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra-Sede. O criminoso morreu ao dar entrada na unidade hospitalar. A identidade dele ainda não foi revelada pela polícia.
Já o genro do policial civil foi transferido para o Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município. O crime é investigado pela Polícia Civil.

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