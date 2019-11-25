Policial reage a assalto e mata bandido na BR 101, na Serra Crédito: Isaac Ribeiro

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Rendido por três bandidos ao trocar o pneu do carro do genro, um policial civil de 46 anos reagiu a um assalto e matou um bandido na BR 101, na altura de Cidade Pomar, na Serra , às 21h, deste domingo (24).

De acordo com a polícia, o genro, de 24 anos, também foi baleado. As vítimas contaram que pararam um Palio de cor cinza na rodovia federal para trocar o pneu. Enquanto faziam o reparo, foram abordados por um trio armado.

Quando o trio anunciou o assalto, o policial reagiu e disparou 15 vezes contra os ladrões. Eles revidaram e acabaram atingido o jovem de 24 anos. Um dos bandidos ficou ferido e dois comparsas fugiram. Com o criminoso que foi baleado, foi apreendida uma pistola, dois carregadores e 11 munições.

As vítimas acionaram a Polícia Militar. O genro e o criminoso foram levados em viaturas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra-Sede. O criminoso morreu ao dar entrada na unidade hospitalar. A identidade dele ainda não foi revelada pela polícia.