Mulher é esfaqueada por namorado enquanto bebia no Centro de Vitória

Uma mulher de 46 anos foi esfaqueada pelo namorado enquanto os dois bebiam juntos dentro da casa dela, no Centro de Vitória, na madrugada deste domingo (24). A vítima ficou ferida no braço e nas costas. Ela conta que não lembra o motivo da discussão. O criminoso fugiu logo após os golpes e não foi localizado.
Populares acionaram a Polícia Militar, que chamaram o Serviço Móvel de Urgência (Samu). A vítima foi encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).