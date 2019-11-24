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Violência doméstica

Mulher é esfaqueada por namorado enquanto bebia no Centro de Vitória

A vítima ficou ferida no braço e nas costas. Ela conta que não lembra o motivo da discussão. O criminoso fugiu logo após os golpes e não foi localizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 17:58

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 17:58

Policiais da DHPP vão investigar o crime Crédito: Fernando Madeira
Uma mulher de 46 anos foi esfaqueada pelo namorado enquanto os dois bebiam juntos dentro da casa dela, no Centro de Vitória, na madrugada deste domingo (24). A vítima ficou ferida no braço e nas costas. Ela conta que não lembra o motivo da discussão. O criminoso fugiu logo após os golpes e não foi localizado.
Populares acionaram a Polícia Militar, que chamaram o Serviço Móvel de Urgência (Samu). A vítima foi encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória.  O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

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