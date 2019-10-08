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Na rua

Mulher é esfaqueada durante briga na Praia do Canto, em Vitória

A vítima foi atingida com duas facadas no tórax e socorrida para o Hospital São Lucas

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 22:10

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

07 out 2019 às 22:10
Rua Selimo Vieira Fomes, onde mulher foi ferida Crédito: Isaac Ribeiro
Uma mulher de 29 anos foi esfaqueada na madrugada desta segunda-feira (7), na Praia do Canto, em Vitória. De acordo com informações da Polícia Civil, a jovem foi esfaqueada pela madrasta de um ex-companheiro dela. A motivação não foi informada.
Na manhã desta segunda-feira, testemunhas contaram à reportagem de A Gazeta que a vítima seria usuária de drogas e foi esfaqueada por uma moradora em situação de rua na Selimo Vieira Gomes. A motivação teria sido ciúmes do namorado da acusada.
A mulher foi ferida com duas facadas do lado esquerdo do tórax. Após a agressão, ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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