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Vitória

Após sequência de crimes, PM e Guarda fazem operação na Vila Rubim

A ação começou às 8h. Os agentes abordam os próprios moradores em situação de rua da região e outras pessoas que apresentarem alguma conduta suspeita

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 09:42

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

04 out 2019 às 09:42
PM e Guarda de Vitória fazem operação na Vila Rubim Crédito: Caíque Verli
A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vitória realizam uma operação na manhã desta sexta-feira (04) para combater os casos de violência contra moradores em situação de rua na Vila Rubim.
A ação começou às 8h. Os agentes abordam os próprios moradores em situação de rua da região e outras pessoas que apresentarem alguma conduta suspeita.

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Os agentes vistoriam os pertences à procura de drogas e armas que podem ser usadas contra os moradores.
Segundo o coordenador da Guarda Municipal, Rafael Almeida Barcelos, mais de 50 pessoas foram abordadas. Ele explicou que essas ações acontecem com frequência, mas foram intensificadas após os casos recentes de violência contra os moradores em situação se rua.
"O trabalho hoje está concentrado na rua Construtor Vitorino Teixeira e na praça Manoel Rosindo da Silva. Essa ação foi intensificada por causa dos episódios recentes. Estamos abordando as pessoas, vendo se tem alguma irregularidade", explicou o coordenador.
Até 9h15, ninguém foi detido.
PM e Guarda de Vitória fazem operação na Vila Rubim Crédito: Caíque Verli

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