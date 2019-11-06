Mulher é esfaqueada e tem filha levada pelo companheiro no ES

Uma mulher de 41 anos, de Mimoso do Sul, no Sul do Estado, foi à polícia denunciar o companheiro nesta terça-feira (05) depois de ser ferida com golpes de faca. O agressor ainda fugiu com a filha do casal, uma criança de 5 anos, que foi encontrada na casa de familiares horas depois. O homem fugiu e não foi localizado pela polícia.
Segundo informações da Polícia Civil, a mulher compareceu à Delegacia de Mimoso do Sul, relatando ter sido agredida pelo companheiro na cabeça e que sua filha foi levada pelo agressor. As equipes realizaram diligências e localizaram a criança, acionando, em seguida, o Conselho Tutelar.
O caso segue sob investigação e o agressor não foi encontrado nas diligências da polícia. Na delegacia, a mulher revelou que o companheiro estava a ameaçando há seis meses. A vítima solicitou medida protetiva.