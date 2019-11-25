Comerciante é assassinada na frente de bar na Serra

Uma comerciante de 29 anos foi assassinada a tiros na porta de seu próprio bar na noite deste domingo (24), no bairro Mestre Álvaro, na Serra. Os criminosos fugiram e nenhum suspeito foi preso ainda. O caso será investigado. De acordo com informações da Polícia Civil, Laudilene Diniz de Souza foi morta com pelo menos quatro tiros. No momento do crime, a vítima estava sentada na frente de seu bar, localizado na avenida Salvador, e conversava com o irmão quando foi atingida pelos disparos.
O estabelecimento estava vazio quando dois homens se aproximaram a pé e começaram atirar. Em seguida, os dois fugiram correndo pelas ruas do bairro. Moradores do local não quiseram falar sobre o assunto, assim como os familiares, que acompanharam os trabalhos da perícia. Segundo a polícia, o motivo do crime é desconhecido. Câmeras do comércio poderão ajudar na identificação dos assassinos. O corpo da comerciante foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Com informações do G1 ES