Comerciante é assassinada na frente de bar na Serra

O estabelecimento estava vazio quando dois homens se aproximaram a pé e começaram atirar. Em seguida, os dois fugiram correndo pelas ruas do bairro. Moradores do local não quiseram falar sobre o assunto, assim como os familiares, que acompanharam os trabalhos da perícia. Segundo a polícia, o motivo do crime é desconhecido. Câmeras do comércio poderão ajudar na identificação dos assassinos. O corpo da comerciante foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.