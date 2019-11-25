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Bairro Mestre Álvaro

Comerciante é assassinada na frente de bar na Serra

Ela estava sentada e conversava com o irmão quando foi atingida pelos disparos. Os criminosos fugiram e nenhum suspeito foi preso ainda.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 13:33

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 13:33

Policiais militares foram acionados ao local após o assassinato Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma comerciante de 29 anos foi assassinada a tiros na porta de seu próprio bar na noite deste domingo (24), no bairro Mestre Álvaro, na Serra. Os criminosos fugiram e nenhum suspeito foi preso ainda. O caso será investigado. De acordo com informações da Polícia Civil, Laudilene Diniz de Souza foi morta com pelo menos quatro tiros. No momento do crime, a vítima estava sentada na frente de seu bar, localizado na avenida Salvador, e conversava com o irmão quando foi atingida pelos disparos.

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O estabelecimento estava vazio quando dois homens se aproximaram a pé e começaram atirar. Em seguida, os dois fugiram correndo pelas ruas do bairro. Moradores do local não quiseram falar sobre o assunto, assim como os familiares, que acompanharam os trabalhos da perícia. Segundo a polícia, o motivo do crime é desconhecido. Câmeras do comércio poderão ajudar na identificação dos assassinos. O corpo da comerciante foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Laudilene Diniz de Souza, de 29 anos, foi morta com pelo menos quatro tiros na frente de seu bar Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Com informações do G1 ES

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