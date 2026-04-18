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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026

Veja o que os astros revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 18 de Abril de 2026 às 01:54

O sábado trará oportunidades de crescimento e aprendizado (Imagem: New Africa | Shutterstock)
O sábado trará oportunidades de crescimento e aprendizado Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
Neste sábado, o movimento dos astros poderá influenciar os nativos de diferentes formas, trazendo à tona tanto desafios quanto oportunidades de crescimento pessoal e emocional. Mesmo diante de eventuais tensões ou mudanças inesperadas, haverá potencial para reorganizar caminhos, fortalecer vínculos e ampliar a consciência sobre as próprias escolhas. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como transformar os obstáculos em aprendizados importantes!

Áries

O ideal será que os arianos equilibrem o desejo de inovação com uma gestão financeira eficiente (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)
O ideal será que os arianos equilibrem o desejo de inovação com uma gestão financeira eficiente Crédito: Imagem: rumka vodki | Shutterstock
Haverá a chance de instabilidades nas finanças e gastos inesperados, o que poderá afetar seu planejamento. Será fundamental agir com rapidez, mas sem perder a praticidade ou se deixar levar por impulsos. Para tanto, procure equilibrar o desejo de inovação com uma gestão eficiente dos recursos.

Touro

O sábado dos taurinos será favorável para iniciativas que tragam satisfação pessoal (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)
O sábado dos taurinos será favorável para iniciativas que tragam satisfação pessoal Crédito: Imagem: rumka vodki | Shutterstock
Você precisará dedicar mais atenção às necessidades individuais, renovando o seu estilo de vida. Inclusive, o sábado será favorável para iniciativas que tragam satisfação pessoal. No processo, procure se abrir para mudanças que poderão alterar os seus planos, acolhendo o novo com confiança e valorizando a sua autenticidade.

Gêmeos

Os geminianos buscarão se recolher para lidar com sentimentos profundos e crises internas (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)
Os geminianos buscarão se recolher para lidar com sentimentos profundos e crises internas Crédito: Imagem: rumka vodki | Shutterstock
Você buscará se recolher para lidar com sentimentos profundos e crises internas. Ao longo do dia, essas questões poderão trazer à tona medos ocultos ou disputas de poder. Diante disso, será importante se desapegar de velhos hábitos, transformar o seu modo de agir e encarar as suas sombras com coragem. Ademais, evite se isolar no processo.

Câncer

Os cancerianos deverão equilibrar os desejos pessoais com as necessidades do coletivo (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)
Os cancerianos deverão equilibrar os desejos pessoais com as necessidades do coletivo Crédito: Imagem: rumka vodki | Shutterstock
Você desejará se conectar com pessoas que compartilham valores semelhantes aos seus e buscar segurança nos projetos de longo prazo. Porém, haverá a possibilidade de tensões nos grupos sociais. Diante desse cenário, precisará evitar disputas que possam desgastar amizades importantes. O mais indicado será equilibrar os desejos pessoais com as necessidades do coletivo.

Leão

O setor profissional ganhará destaque no sábado dos leoninos (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)
O setor profissional ganhará destaque no sábado dos leoninos Crédito: Imagem: rumka vodki | Shutterstock
Você sentirá a necessidade de assumir tarefas que evidenciem as suas habilidades no setor profissional . No processo, entretanto, precisará lidar com disputas de poder ou mudanças que exigirão o desapego de antigos hábitos para poder avançar. Ao longo deste sábado, o ideal será manter o foco nos seus objetivos e evitar conflitos.

Virgem

Será importante que os virginianos evitem disputas de poder e comportamentos obsessivos (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)
Será importante que os virginianos evitem disputas de poder e comportamentos obsessivos Crédito: Imagem: rumka vodki | Shutterstock
Haverá a possibilidade de tensões envolvendo suas crenças e planos de longo prazo. Nesse cenário, o desejo de segurança possivelmente entrará em conflito com a necessidade de mudança. Diante disso, procure evitar disputas de poder ou comportamentos obsessivos. Lembre-se: a resistência ao novo poderá gerar desgastes emocionais desnecessários.

Libra

Será um bom dia para os librianos resolverem pendências materiais e fortalecerem as relações (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)
Será um bom dia para os librianos resolverem pendências materiais e fortalecerem as relações Crédito: Imagem: rumka vodki | Shutterstock
Neste sábado, você desejará organizar os recursos financeiros e buscar estabilidade em investimentos que envolvam outras pessoas. Inclusive, será um bom dia para resolver pendências materiais e fortalecer os laços. Aproveite o clima de segurança e conforto para agir com praticidade nas finanças e nas relações .

Escorpião

Os escorpianos buscarão mais estabilidade e conforto nos relacionamentos (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)
Os escorpianos buscarão mais estabilidade e conforto nos relacionamentos Crédito: Imagem: rumka vodki | Shutterstock
Você dedicará mais atenção aos relacionamentos e parcerias, buscando estabilidade e conforto. O sábado será propício para resolver pendências afetivas ou formalizar acordos que visem a segurança mútua. Ao longo do dia, procure agir com gentileza para fortalecer a harmonia nas relações.

Sagitário

Os sagitarianos terão bastante disposição para organizar a rotina e realizar as tarefas com eficiência (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)
Os sagitarianos terão bastante disposição para organizar a rotina e realizar as tarefas com eficiência Crédito: Imagem: rumka vodki | Shutterstock
Haverá mais disposição para organizar a rotina e realizar as tarefas com e ficiência . Além disso, o bem-estar físico e emocional tenderá a favorecer a harmonia do ambiente de trabalho e facilitar a colaboração com colegas. Aproveite este dia harmonioso para cuidar da saúde e resolver as pendências profissionais.

Capricórnio

Os capricornianos poderão aproveitar o dia para se divertir, renovar as energias e fortalecer os laços afetivos (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)
Os capricornianos poderão aproveitar o dia para se divertir, renovar as energias e fortalecer os laços afetivos Crédito: Imagem: rumka vodki | Shutterstock
Você tenderá a buscar prazer e segurança nos relacionamentos próximos. O sábado favorecerá atividades e interações que tragam conforto, permitindo que você se conecte com o que realmente valoriza. Aproveite as influências astrológicas do dia para se divertir, renovar as energias e fortalecer os laços afetivos.

Aquário

O sábado dos aquarianos será voltado para questões domésticas e familiares (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)
O sábado dos aquarianos será voltado para questões domésticas e familiares Crédito: Imagem: rumka vodki | Shutterstock
Você sentirá vontade de se dedicar ao lar e fortalecer os laços familiares . Será um dia importante para cuidar da casa e resolver pendências domésticas. No processo, busque criar um ambiente harmônico e prazeroso. Além disso, procure valorizar as pequenas alegrias do cotidiano e investir em atividades que tragam bem-estar emocional.

Peixes

Neste sábado, as conversas e as negociações dos piscianos serão favorecidas (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)
Neste sábado, as conversas e as negociações dos piscianos serão favorecidas Crédito: Imagem: rumka vodki | Shutterstock
As negociações e as conversas importantes serão favorecidas neste sábado. Com isso, você terá mais facilidade para expressar os seus desejos de forma clara e gentil. Para melhorar, devido à praticidade em alta, poderá resolver pendências com pessoas próximas ou firmar bons acordos. Apenas não se esqueça de organizar os pensamentos no processo.

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