Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na cabeça

Criança baleada em Guarapari segue internada após cirurgia em Vitória

O menino de 5 anos está na Unidade de tratamento intensivo (UTI) do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, na Capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 13:31

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 13:31

Criança é atingida por bala perdida em Guarapari Crédito: Internauta/Whatsapp
Continua internado o menino de 5 anos que foi baleado na tarde de sábado (23) na Praia do Morro, em Guarapari. A criança está na Unidade de tratamento intensivo (UTI) do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória.
Segundo informações do Portal 27, o garoto estava acompanhado da família, que é de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A TV Gazeta informou que funcionários do hospital disseram que o menino, atingido na cabeça, passou por uma cirurgia e está bem. No domingo (24), a Polícia Civil chegou a afirmar que a criança havia morrido, mas depois corrigiu a informação e disse que o menino estava internado em estado grave. 
A criança estava com familiares na areia quando um homem apareceu na praia com uma arma em punho. Ele começou a atirar contra outro homem que também estava no local. Logo depois que a criança foi ferida, a mãe, desesperada, pegou o menino no colo e pediu socorro a policiais militares que passavam pelo local.
De acordo com a polícia, Romildo Barbosa da Hora Júnior, de 18 anos, foi preso após ser autuado em flagrante como autor do crime.

Veja Também

Polícia erra e criança baleada em Guarapari está em estado grave

Criança é atingida por bala perdida na Praia do Morro, em Guarapari

Vídeo mostra momento após criança ser baleada na Praia do Morro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados