Criança baleada em Guarapari segue internada após cirurgia em Vitória

Continua internado o menino de 5 anos que foi baleado na tarde de sábado (23) na Praia do Morro, em Guarapari. A criança está na Unidade de tratamento intensivo (UTI) do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória.
Segundo informações do Portal 27, o garoto estava acompanhado da família, que é de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A TV Gazeta informou que funcionários do hospital disseram que o menino, atingido na cabeça, passou por uma cirurgia e está bem. No domingo (24), a Polícia Civil chegou a afirmar que a criança havia morrido, mas depois corrigiu a informação e disse que o menino estava internado em estado grave.
A criança estava com familiares na areia quando um homem apareceu na praia com uma arma em punho. Ele começou a atirar contra outro homem que também estava no local. Logo depois que a criança foi ferida, a mãe, desesperada, pegou o menino no colo e pediu socorro a policiais militares que passavam pelo local.
De acordo com a polícia, Romildo Barbosa da Hora Júnior, de 18 anos, foi preso após ser autuado em flagrante como autor do crime.