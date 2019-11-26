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Serra

Polícia investiga cartazes com mensagem 'proibido roubar' na Serra

Os cartazes foram espalhados pelos bairros Hélio Ferraz e Bairro de Fátima, na Serra, e são assinados por grupos criminosos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 21:51

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 21:51

Cartazes são espalhados pelo bairro Hélio Ferraz e Bairro de Fátima, na Serra Crédito: Internauta
Quem passa pelo Bairro de Fátima, na Serra, pode se deparar com cartazes que apareceram recentemente e estão sendo espalhados em vários locais, como ponto de ônibus, postes de eletricidade e nas paredes externas dos comércios. A mensagem que é assinada pelas iniciais HF BF/ TREM BALA, que remete a grupos criminosos da região, vem com aviso de que é proibido roubar cidadãos, comércios, celulares, carros, motos e bikes nos bairros Hélio Ferraz, Bairro de Fátima e redondezas. Ao final do cartaz, vem uma advertência: quem não obedecer, será penalizado severamente.
Um morador do bairro, que não quis se identificar, relata que se sente inseguro onde mora e que o bairro está dominado por bandidos. Sou morador do bairro há anos e aqui não é mais como antes. Sinto que falta policiamento aqui e me sinto inseguro, diz.
POLÍCIA MILITAR
Por meio de nota, a Polícia Militar informa que faz sua parte por meio do policiamento ostensivo. "Com o objetivo de combater todo tipo de crime, operações diversas e simultâneas, como cercos táticos, pontos bases, saturação, blitze, visitas tranquilizadoras e abordagens a pessoas, veículos e coletivos, são desenvolvidas diariamente em toda a Grande Vitória, inclusive no Bairro de Fátima e toda região adjacente, além do patrulhamento preventivo, que é realizado 24h por dia em toda e região. No entanto, cabe ressaltar que investigação compete à Polícia Civil".
E continua: "Dessa forma, a Polícia Militar reforçar que a participação da população é muito importante para maior eficácia do trabalho policial desenvolvido. Em casos de ocorrência em andamento, uma viatura deve ser imediatamente acionada via Ciodes (190). Denúncias sobre criminosos que estejam agindo na região podem ser feitas através do Disque-Denúncia (181). O sigilo e o anonimato são garantidos", finaliza a nota.

INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil investiga quem pode ter espalhado os cartazes na região e afirma que o policiamento já está nas ruas. No final da tarde desta segunda-feira (25), foi preso um suspeito no bairro Hélio Ferraz, que foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Segundo o delegado do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), Fabrício Dutra, o que chama a atenção é como os cartazes foram feitos. Já vi outros cartazes parecidos com este, mas o que me chama a atenção é a qualidade da diagramação, que não é o padrão, e a assinatura. Nos outros, ninguém nunca colocou o nome da facção, explica.
Dutra afirma que os cartazes foram retirados e pede que quem encontrar esse cartaz na rua, que leve à delegacia mais próxima. Também pede ajuda da população com denúncias anônimas. Os policiais já estão nas ruas e, caso a população saiba de algo, pode nos ajudar através do 181 ou indo até a unidade policial, afirma.

PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura da Serra foi procurada pela reportagem e, em nota, disse que a Guarda Civil Municipal atua, em parceria com a polícia militar, no patrulhamento em todo o município. E que também monitora a cidade por meio de 160 câmeras de vídeo. A prefeitura não respondeu se foi a responsável pela retirada dos cartazes.

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25/11/2019 - Serra - ES - Cartaz afixado em vários locais no Bairro de Fátima Crédito: Ricardo Medeiros

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