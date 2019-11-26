Homem armado com submetralhadora atira em morador de rua na Serra

Aos policiais civis, a vítima contou que o suspeito é um homem moreno e estava com o rosto à mostra. Ele chegou a pé, com arma em punho e atirou em todos, sem um alvo definido. O morador em situação de rua foi socorrido para UPA 24 Horas. Do local, foi transferido para o Hospital Jayme dos Santos Neves.