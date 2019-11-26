Homem armado com submetralhadora atira em morador de rua na Serra
Um homem armado com uma submetralhadora prateada atirou contra um grupo de moradores em situação de rua na madrugada desta terça-feira (26). Um homem de 25 anos acabou ferido com um tiro na perna direita. Ele estava com outras pessoas em situação de rua na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, em Jardim Limoeiro, na Serra.
Aos policiais civis, a vítima contou que o suspeito é um homem moreno e estava com o rosto à mostra. Ele chegou a pé, com arma em punho e atirou em todos, sem um alvo definido. O morador em situação de rua foi socorrido para UPA 24 Horas. Do local, foi transferido para o Hospital Jayme dos Santos Neves.
Na manhã desta terça-feira, de acordo com a polícia, o quadro de saúde dele era estável. O caso foi atendido por investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).