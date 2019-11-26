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Bala perdida

Criança baleada em Guarapari segue em estado gravíssimo

Vítima tem 5 anos e passava férias com a família, que é de Minas Gerais, em Guarapari. Ele estava brincando na areia quando um homem chegou atirando
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 21:07

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 21:07

Criança é atingida por bala perdida em Guarapari Crédito: Internauta/Whatsapp
A criança vítima de bala perdida na Praia do Morro, em Guarapari, no último sábado (23), continua internada em estado gravíssimo no Hospital Infantil de Vitória. Os pais do menino passaram o dia no local acompanhando a situação de saúde dele.
O menino, de 5 anos, passava férias em Guarapari com a família, que é de Belo Horizonte, Minas Gerais. De acordo com informações da TV Gazeta, os pais estão muito abalados. Na tarde desta segunda-feira (25), a mãe pediu a outros pais, que acompanhavam filhos no hospital, que fizessem uma oração pela criança. O pedido foi atendido. 

O CASO

Segundo a polícia, um homem chegou na praia, com arma em punho e começou a atirar contra um outro homem que estava no local. A criança, que estava na areia, foi atingida no ouvido por um dos tiros. Assim que a mãe percebeu que o menino estava ferido, ela saiu correndo desesperada com ele no colo. Policiais militares que passavam pelo local socorreram a criança para um hospital do município. 
No domingo (24), a Polícia Civil chegou a afirmar que a criança havia morrido. A informação foi corrigida mais tarde, quando a assessoria informou, por meio de nota, que o menino estava internado em estado grave no Hospital Infantil de Vitória, para onde foi transferido.
O autor dos disparos foi preso. Ele foi identificado como Romildo Barbosa da Hora Júnior, de 18 anos.

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