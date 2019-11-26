Criança baleada em Guarapari segue em estado gravíssimo

Segundo a polícia, um homem chegou na praia, com arma em punho e começou a atirar contra um outro homem que estava no local. A criança, que estava na areia, foi atingida no ouvido por um dos tiros. Assim que a mãe percebeu que o menino estava ferido, ela saiu correndo desesperada com ele no colo. Policiais militares que passavam pelo local socorreram a criança para um hospital do município.