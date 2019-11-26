Criança baleada em Guarapari segue em estado gravíssimo

A criança vítima de bala perdida na Praia do Morro, em Guarapari, no último sábado (23), continua internada em estado gravíssimo no Hospital Infantil de Vitória. Os pais do menino passaram o dia no local acompanhando a situação de saúde dele.
O menino, de 5 anos, passava férias em Guarapari com a família, que é de Belo Horizonte, Minas Gerais. De acordo com informações da TV Gazeta, os pais estão muito abalados. Na tarde desta segunda-feira (25), a mãe pediu a outros pais, que acompanhavam filhos no hospital, que fizessem uma oração pela criança. O pedido foi atendido.
O CASO
Segundo a polícia, um homem chegou na praia, com arma em punho e começou a atirar contra um outro homem que estava no local. A criança, que estava na areia, foi atingida no ouvido por um dos tiros. Assim que a mãe percebeu que o menino estava ferido, ela saiu correndo desesperada com ele no colo. Policiais militares que passavam pelo local socorreram a criança para um hospital do município.
No domingo (24), a Polícia Civil chegou a afirmar que a criança havia morrido. A informação foi corrigida mais tarde, quando a assessoria informou, por meio de nota, que o menino estava internado em estado grave no Hospital Infantil de Vitória, para onde foi transferido.
O autor dos disparos foi preso. Ele foi identificado como Romildo Barbosa da Hora Júnior, de 18 anos.