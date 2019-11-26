Motorista é abordado ao parar em semáforo e leva tiro no rosto no ES

O casal seguia para casa, no bairro Oriente, pela Avenida Brasil. Ao parar no semáforo, o peixeiro de 31 anos, viu dois homens em uma moto. De acordo com o que ele contou aos policiais, o bandido que estava na garupa, com uma arma em punho, se aproximou do veículo. Antes que o acusado dissesse algo, o peixeiro acelerou o carro.