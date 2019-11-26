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Cariacica

Motorista é abordado ao parar em semáforo e leva tiro no rosto no ES

O homem, de 31 anos, trabalha como peixeiro e estava de carro com a mulher. Ela não ficou ferida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 09:30

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 09:30

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Isaac Ribeiro
Motorista é abordado ao parar em semáforo e leva tiro no rosto no ES
Um motorista levou um tiro no rosto depois de ser abordado por dois homens, que estavam em uma moto, ao parar o carro em um semáforo na Avenida Brasil, no bairro Jardim América, em Cariacica. O ataque aconteceu às 19h30, desta segunda-feira (25). A mulher da vítima também estava no veículo, mas não ficou ferida. Os bandidos fugiram sem levar nada.
O casal seguia para casa, no bairro Oriente, pela Avenida Brasil. Ao parar no semáforo, o peixeiro de 31 anos, viu dois homens em uma moto. De acordo com o que ele contou aos policiais, o bandido que estava na garupa, com uma arma em punho, se aproximou do veículo. Antes que o acusado dissesse algo, o peixeiro acelerou o carro.
Com a reação, o criminoso acabou atirando. Como o veículo estava com os vidros abertos, o motorista foi atingido com um tiro no rosto. Os motoqueiros fugiram. O motorista ferido foi para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage. Ele foi medicado e recebeu alta. De acordo com informações da polícia, o peixeiro tem passagem por tráfico e homicídio.

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