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Ilha de Santa Maria

Adolescente de 14 anos é assassinado a tiros em bairro de Vitória

Tia relatou que garoto apresentava problemas na escola e fugia das aulas, mesmo com os pais trocando ele de cidade

Publicado em 25 de Fevereiro de 2024 às 10:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2024 às 10:49
Rhyan Rodrigues, de 14 anos, morto a tiros em Vitória
Rhyan Rodrigues O'Brien, de 14 anos, morto a tiros em Vitória Crédito: Redes sociais
Um adolescente identificado como Rhyan Rodrigues O'Brien, de 14 anos, foi assassinado a tiros no fim da noite de sábado (24), em uma praça do bairro Ilha de Santa Maria, Vitória. A suspeita é de que a morte tenha relação com a disputa pelo tráfico de drogas. Em conversa com a TV Gazeta, uma familiar relatou que o garoto estava fora da escola e, mesmo com o empenho da família em educá-lo, ele fugia das aulas.
"Ele tinha 14 anos, não estava frequentando a escola, não estou aqui para passar a mão na cabeça dele, ele não era um santo, mas a família sofre neste momento. Eu quero passar um alerta para os outros jovens: todo dia acontece, toda hora e eles estão cegos por esse mundo de ilusão", contou a familiar, que pediu para não ser identificada.
Conforme apuração da TV Gazeta, há cerca de um ano, Rhyan teria se envolvido com o tráfico de drogas, principalmente na região do Romão, onde morava. "Tentamos de tudo! Tiramos ele de Vitória, levamos para Vila Velha, colocamos na escola, ele fugia, a gente ia atrás, o pai, a mãe, mas acabou nisso (morte). É muito difícil porque ele foi o primeiro neto, filho, sobrinho e, agora, ver ele desse jeito é muito triste", desabafou a tia.
"Não vale a pena, só tem dois caminhos: cadeia ou caixão"
X - Tia de Rhyan
A Polícia Militar foi acionada pelo Ciodes e, ao chegar ao local, constatou uma aglomeração de pessoas e o menino caído morto na calçada. A perícia foi acionada e confirmou a morte de Rhyan. Foram constatadas diversas marcas de tiros no lado esquerdo do tórax, mas não foi possível precisar a quantidade exata de disparos.
O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até a publicação, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não foram divulgados.

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